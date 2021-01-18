ÖMER ÜRÜNDÜL

Aboubakar’sız gelen galibiyet

Kritik bir derbi olması nedeniyle Fatih Terim haklı olarak genel oyun modeli olan alışılmış önde baskıyı gündemden çıkarmıştı. Rakibe genişlik bırakmamak ve kontrollü futbol temel taktik ilkeydi. Beşiktaş ilk 30 dakika oyunu domine etti, ancak Oğuzhan ve Ghezzal'ın fiziksel yetersizliğiyle Aboubakar'ın iki güçlü stopere tamamen teslim olması eklenince üretkenlik sağlayamadılar. Galatasaray rakibi iyi karşılıyordu ama ileride etkili bir dikey sprinterinin olmayışı nedeniyle, mecburen pas alışverişleriyle hücuma çıkmaya ve üçüncü bölgede set oyunu ile pozisyon bulmaya çalışıyordu. Bu yarıda Marcao'nun bir sürpriz vuruşunda Atiba doğru yerde bulunduğundan kale önünde kurtardı.

İkinci yarıda da saha içi görüntüsü aynıydı. Pozisyonsuz bir taktik mücadelesi vardı. Bu anda ortaya Diagne çıktı ve gereksiz bir hareketle kırmızı kart gördü. Galatasaray'ın işi zora girdi. Sergen Yalçın da fizik gücü yetersiz iki oyuncuyu; Oğuzhan ve Ghezzal'ı çıkarıp iki hareketli ismi sahaya sürünce baskı arttı.

Bana göre Sergen Yalçın'ın ilk 11'deki Oğuzhan tercihi hatalıydı. Medyada "Oğuzhan olmazsa üretkenlik olmaz" baskısı vardı ama gördük ki Oğuzhan oyunda kaldığı sürece 65 dakikada Larin dışında tek bir pozisyon yoktu. Dün bir kere daha görüldü ki Beşiktaş'ın en önemli iki oyuncusu Souza ile Atiba. Souza, 90 dakika mücadelesinin yanında bir de çok güzel gole imza attı. N'Koudou işi bitiren isim oldu. Galatasaray'da ise genelde takım olarak düşük performans gösterdiler. 3 kişi hariç... Taylan ve iki stoper Marcao ile Luyindama müthiş bir performans sergiledi. Aboubakar ise dün Beşiktaş'ı 10 kişi oynattı.

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