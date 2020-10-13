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ÖMER ÜRÜNDÜL
Bizim sorunumuz kadro istikrarı

Bizim sorunumuz kadro istikrarı

13.10.2020, Salı
A Milli Takım'ın Almanya ve Rusya maçlarına bakarsak geleceğe dönük neler söyleyebilirsiniz?

Senelerdir Milli Takımımız ile ilgili değişmeyen bir görüşüm var; futbolumuzun belli bir ekolü yok. Milli Takım oyuncuları her ülke gibi kısa sürelerde bir araya geliyorlar. Günümüz futbolunda sistem çok önemli. Bizim sistemdeki eksikliğimizi en aza indirmek için tek çaremiz var; kadro istikrarı. Ama biz tam aksine senelerdir sürekli değişik kadrolarla sahaya çıkıyoruz. Bu eksik olan kolektif yapımızın iyi düzeye gelmesi mümkün değil. Hatta geçen Perşembe TRT'deki programımda bunları söyledikten sonra bir de Efecan örneğini verdim ve şunları söyledim: "Çok iyi oynadı, çok çalıştı, belki Şenol Güneş, Rusya karşısında değişecek kadroya Efecan Karaca'yı alabilir. Ancak Efecan, Almanya maçından 3 gün sonra yeterince tanımadığı başka oyuncularla iş birliği yapmak zorunda kalacak." Örnekler, Nazım'ın yerine Zeki, Yusuf'un yerine Hakan, Enes'in yerine de Burak gibi… Sonuçta Rusya maçına baktığımızda en çok koşan oyunculardan biri ilk yarıda Efecan ama yaptığı hiçbir olumlu katkı yok. Zaten bu genel görüşümdeki haklılığım son maçta tekrar ortaya çıktı. İlk yarıda kaleye gidemedik, topu tutamadık, en az 2-3 gol daha yerdik ama ikinci yarıda bambaşka bir oyunla galibiyeti kaçırdık. Bu kadar siyahla beyaz fark, oturmuş bir takımda kesinlikle olamaz.

HAKAN ÇALHANOĞLU ASLA MILAN'DAKI GİBİ OLAMAZ

Hakan Çalhanoğlu'nun Milli Takım'daki performansı ile Milan'daki performansı arasında uçurum olduğu yönünde çok fazla yorum yapılıyor. Siz bu düşünceye katılıyor musunuz?

BU son derece normal. Milan'ın belli bir oturmuş kadrosu, sistemi var. O sistem içinde de Hakan Çalhanoğlu, özelliklerini istediği biçimde sergileyebiliyor. Ama devamlı değişen kadrolarda, az oynadığı arkadaşlarıyla ve sistemi oturmamış bir takımla Milan'daki performansını göstermesi mümkün değil. Sadece bazı maçlarda o günün gelişimine göre çok faydalı icraatlar yapabilir.

TFF AÇIKLAMA YAPMALIYDI

Güneş, Milli Takım'da Kaan Ayhan'ın sakatlık haberini sosyal medyadan vermesine kızdı. Bir de İrfan Can'ın Milli Takım'dan ayrıldığı haberi Başakşehir'in yaptığı maçla öğrenildi. Bu iki olay için yorumunuz nedir?

BENİM aldığım duyuma göre, pandemi riski olan bir yerde bulunmuş, o yüzden bir risk teşkil etmesin diye Milli Takım kadrosundan çıkmış. Bu benim duyumum. Bu doğrudur, yanlıştır bilemem. Ama bu konuda TFF'nin bir açıklama yapması lazımdı. Çünkü İrfan Can, Milli Takım'ın önemli parçalarından bir tanesi.

ALT LİGLERDE LOCA VAR MI?

Rusya-Türkiye maçını 8 bin kişi izledi. Türkiye'de de localar yüzde 50 kapasite ile açılıyor. Fakat kulüpler tribünlerin de belli bir oranla açılmasını istiyor. Sizce taraftarlar artık dönmeli mi?

BEN toplumumuzun önemli bir bölümünün pandemiye karşı duyarlı olmadıklarını gözlemliyorum. Böyle bir tablo içinde tam da kış aylarına girerken bu riskin alınmasını doğru bulmuyorum. Ama karar tabii ki TFF'nin. Son yapılan açıklamada bir şey dikkatimi çekti, yüzde 50 ile sadece localar açılacak dendi. Buna alt ligler de dahil. Peki alt liglerin statlarında loca var mı?
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