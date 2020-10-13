ÖMER ÜRÜNDÜL

Milli Takımımız ile ilgili değişmeyen bir görüşüm var; futbolumuzun belli bir ekolü yok. Milli Takım oyuncuları her ülke gibi kısa sürelerde bir araya geliyorlar. Günümüz futbolunda sistem çok önemli.Ama biz tam aksine senelerdir sürekli değişik kadrolarla sahaya çıkıyoruz. Bu eksik olan kolektif yapımızın iyi düzeye gelmesi mümkün değil. Hatta geçen Perşembe TRT'deki programımda bunları söyledikten sonra bir de Efecan örneğini verdim ve şunları söyledim:Örnekler, Nazım'ın yerine Zeki, Yusuf'un yerine Hakan, Enes'in yerine de Burak gibi… Sonuçta Rusya maçına baktığımızda en çok koşan oyunculardan biri ilk yarıda Efecan ama yaptığı hiçbir olumlu katkı yok.İlk yarıda kaleye gidemedik, topu tutamadık, en az 2-3 gol daha yerdik ama ikinci yarıda bambaşka bir oyunla galibiyeti kaçırdık.son derece normal. Milan'ın belli bir oturmuş kadrosu, sistemi var.Ama devamlı değişen kadrolarda, az oynadığı arkadaşlarıyla ve sistemi oturmamış bir takımla Milan'daki performansını göstermesi mümkün değil. Sadece bazı maçlarda o günün gelişimine göre çok faydalı icraatlar yapabilir.BENİMaldığım duyuma göre, pandemi riski olan bir yerde bulunmuş, o yüzden bir risk teşkil etmesin diye Milli Takım kadrosundan çıkmış. Bu benim duyumum. Bu doğrudur, yanlıştır bilemem. Ama bu konuda TFF'nin bir açıklama yapması lazımdı. Çünkü İrfan Can, Milli Takım'ın önemli parçalarından bir tanesi.BENtoplumumuzun önemli bir bölümünün pandemiye karşı duyarlı olmadıklarını gözlemliyorum.Ama karar tabii ki TFF'nin. Son yapılan açıklamada bir şey dikkatimi çekti, yüzde 50 ile sadece localar açılacak dendi. Buna alt ligler de dahil. Peki alt liglerin statlarında loca var mı?