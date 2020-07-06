ÖMER ÜRÜNDÜL

G.Saray’ın dengesini Feghouli bozdu

Pozisyonlu, seyir zevki yüksek bir ilk 35 dakika izledik. Tabii ki bu zevkli görüntüde en büyük etken iki takımın da orta sahaları çabuk geçip, 3. bölgeye kolay yaklaşıp, boşluklar bulmaları idi. Trabzonspor oyuna hırslı ve önde basarak başladı. Ekuban ile önemli bir fırsat kaçtı. Sonrasında ise Galatasaray 1 dakika içinde Emre Akbaba'nın çok başarılı asistleri ile iki net pozisyon buldu ama Feghouli ile Belhanda değerlendiremedi. Ondan sonra karşılıklı ataklar izledik. Zevkli geçen süreç Feghouli'nin kendisini attırması ile son buldu. Bir de penaltı ile Trabzonspor avantajı yakalayınca maçın heyecanı da temposu da tansiyonu da düştü. İkinci devrede Trabzonspor'da sayısal fazlalığa ve skor avantajına rağmen tedirginlik vardı. Ama Novak'ın golü o stresi üzerlerinden aldı. Trabzonspor'da Sörloth'ta bütün sezon ağır yük çekmesinden dolayı belirgin bir yorgunluk var. Ama yine de takımın lokomotifi olduğu gerçek. Dün gece de hem ilk goldeki penaltıyı yaptırdı hem de son iki dak-i kada yenilen golle panik başlamışken takımda müthiş bir deparla maçı bitiren isim oldu. Geçen hafta Galatasaray-Bayakşehir maçında "Sürekli yedek kalmalarına rağmen görev verildiğinde her zaman başarılı performans gösteren oyunuları takdir ederim" demiştim. Bunlar Linnes ile Ponck idi. Dün akşam da Kamil Ahmet'i bu oyunculara ekliyorum. Novak ligin gerçek bir golcü sol beki olduğunu dün gece de kanıtladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'in en büyük taktik doğrusu Galatasaray'ın organizatörü ve formda oyuncusu Seri'ye yakın baskı uygulatarak, performansını tamamen düşürmesiydi. Galatasaray'ın, çok eksik kadrosuna bir de erken 10 kişi kalması eklenince eleştirilecek bir yanı kalmadı. Kırmızı kart sonrası hemen golü de yiyince yapacakları fazla bir şey yoktu. Maçın ilk yarısı Cüneyt Çakır ve VAR açısından çok problemli geçti. Çakır'ın Saracchi'ye gösterdiği sarı kart son derece yanlıştı. Feghouli'nin net kırmızılık hareketini VAR ikazı olmadan görmesi gerekirdi. VAR ile verdiği penaltı ise bana göre doğruydu ama pozisyon griydi. Bu yüzden VAR'ın müdahale etmemesi gerekirdi.

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