Adı,olsa da Gazze'ye yaşatılansoykırımı unutturmaya yetmez!Dün, ABD-İsrail propaganda makinesi öylesineişledi ki sanki Ortadoğu'da her şey güllükgülistanlık olacak! Oysa tanıdığımızne katil Netanyahu'nungeçit verir ne de Gazze'dekiinsanlık suçunun temize çekilmesine!..Nitekim, Mısır'daki zirve öncesinde TUR uçağındangerçekleştiği anlaşılan telefon diplomasisibu yönde ciddi ip uçları veriyor.Şimdi filmi biraz başa saralım ve 11 Ekim Cumartesi gününe dönelim. Rize'de hemşehrileriyle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve Mısır tarafından yapılan açıklamaları an be an takip etti, kritik notları okudu. Ancak, Mısır'ın Şarm el- Şeyh şehrindeki zirveye katılım konusunda acele karar vermedi. Hem iştirak edecek ülkeleri ve temsil düzeyini görmek istedi hem de Netanyahu'nun katılımına ilişkin birbiriyle çelişen beyanları değerlendirdi.Takdir edilir ki Erdoğan'ın, soykırım suçundan uluslararası mahkemelerde yargılanan İsrail Başbakanı ile aynı ortamı paylaşması veya fotoğraf karesine girmesi beklenemez!Erdoğan, ABD Başkanıile Mısır Cumhurbaşkanıninicabet etmeden önce kılı kırk yardı. Bu nedenle resmi duyuru için 12 Ekim Pazar akşamına kadar beklendi…Cumhurbaşkanımızın uçağı 13 Ekim Pazartesi günü saat 10.35'te Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı. Yaklaşık iki saat sonra Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, İsrail Başbakanı (katil) Netanyahu'yu telefonla aradığı ve zirveye davet ettiği bilgisi uluslararası ajanslara yansıdı. Hatta İsrail'e ziyaret gerçekleştiren Başkan Trump'ın,diye hitap ettiği Netanyahu'ya,dediği bile kulislere düştü. Oysa zirve programına göre İsrail de Hamas da Mısır'a gelmeyecekti!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Mısır hava sahasına girdiğinde Netanyahu'ya davet gittiği bilgisi Türk heyetine ulaşmıştı. İşte o andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat öncülük ettiği, dışişleri, istihbarat ve danışman kadronun da dahil olduğu etkili diplomasi trafiği başladı. Hem zirve davetini yapan iki ülkenin yetkilileri nezdinde girişimlerde bulunuldu hem de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun insanlık dışı uygulamalarına tepkili Arap ülkeleri ve batılı devletler de tavır koymaya teşvik edildi.Derken, uçaktan aktarıldığı şekliyle heyecan dolu o an yaşandı. TUR uçağı iniş için alçalışa geçtiği ve piste yaklaştığı sırada, birden motorlara tam güç verildi, uçak pistiHaliyle bu olağan dışı durum, Netanyahu'nun zirveye geliş ihtimaliyle ilişkilendirildi. Ancak resmi paylaşımda, Kanada ve Kuveyt uçaklarının henüzgiremediği, uçuş yoğunluğundan dolayı misafir devlet başkanlarını taşıyan uçakların pilotlarından bir süre Kızıldeniz üzerinde kalmaları istendi. Bununla birlikte tartışmasız husus, katil Netanyahu'nun, Erdoğan vetosuna takılması ve Şarm el- Şeyh'teki zirveye gelmemesi oldu!

***

BugünküSiyonist kafa işbaşında olduğu müddetçehakiki manadaki barış için daha çok çalışılmasıgerekecek. İşin düşündürücü yanı iseİsrail'e silah ve mühimmat sağlayan, katliamlarınagöz yuman ülke devlet başkanlarınınŞarm el -Şeyh'te bir belgeye taraf görünerek,adeta kirli ellerini yıkayıp, iki yıldıryaşananlar temize çekilmiş gibi ülkelerinedönüp,diyebilecek ikiyüzlülüğü sergilemeleri olacak!İşte Türkiye'nin rolü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farkı burada ortaya çıkıyor. Ankara,hedefinden asla vazgeçmeyeceği gibi insanlığa karşı suç işleyen Netanyahu ve savaş kabinesi denilen çetesinin küresel düzeyde yargılanmasının da peşini bırakmayacak.Bir kez daha Başkan Trump'a dönecek olursak… İsrail Meclisi'ndeki, her dalga boyunda seyreden hitabı da teyit etti ki onun önceliği para veyani global popülerlik ve şahsi ego tatmini!