7 Ekim 2025. CHP Grup Toplantısı.Görünen o ki Genel Başkanartık kesinleştirmiş. Ne demek istiyorum?Belli ki...Sn. Özel,yüzleşmek yerinesöylemiyle riskli yolda ilerlemeyedevam edecek.Ya mağduriyet senaryosuna yaptığı siyasi yatırımdan kazançlı çıkacak ya dasorgulamasına yenik düşecek!Yetmedi!Özgür Bey, Cumhurbaşkanı'ı hedef aldığı ölçüde bu kezMHP ve lideriile de siyasetenkafa kafaya çarpışmayı tecrübe edecek!Buna bir de görünür gelecekte mahkemeye sunulacak İüzerinden estirilecek rüzgâr da eklendiğinde siyasette yüksek tansiyona dayalı sorunlar yaşanacağına kuşku yok.Bizi bu sonuca götürengüncel örnekler de söz konusu...(1 Ekim'de Meclis'i boykot gerekçesi üretmek için) Cumhurbaşkanı adayımızı iftiralarla suçlayıp sonra da çıkıp milli iradeden bahsedemezsiniz.(Sn. Bahçeli'yi kastederek!) Hak etmediğimi duyarsam hak ettiğini duyarsın. Bu partinin suçsuz evlatlarına hazımsızlıkla iftira atanların hak ettikleri sözü duymalarının vakti çoktan gelmişti. Hodri meydan.Bunu hem yaklaşan olağan kurultay bağlamında hem de şaibeli 38. kurultaya dairstresinden görece kurtulma, rahatlama hali olarak okumak mümkün. Kanımca CHP, devlet aklının devreye girdiğini düşünüyor. Fakat siyasi gerilimi kontrolsüzce artırmanın etkitepki denklemindeki baş ağrıtabilecek karşı hamlelerini ise görmek istemiyor!

***

CHP bir kenara biz, Cumhur İttifakı ve bilhassa AK Parti'ye de odaklanmak durumundayız.Her şeyden önce,iradesi asla tavsamamalı. Bununbir devlet projesi olduğu her vesileyle halkamal edilmeli. Aksi takdirde süreçte yaşanabilecekarıza, nereden kaynaklanırsa kaynaklansınAK Parti'ye de MHP'ye de maliyetüretebilir!İkincisi,ilgili.Neden? Çünkü, seçime dayalı öngörülerher vesileyle 2027 yılına endeksleniyorda ondan. Haliyle 2026 kritik geçiş yılı olaraktanımlanıyor. Bir yandan mali ve parasaldisiplinin korunması diğer yandan darve sabit gelirliler ile işletmelerin finansalolarak soluklandırılması hayati önem taşıyor.Umut veren kimi rakamlar tamam dahayat yalnızca o rakamlarla akmıyor!AK Parti merkezi yönetiminin çalışma konuları ile Kabine'nin önceliklerinin senkronize edilmesi, kişisel başarı ve puan güdüsünden ziyade kurumsal başarının tercih edilmesi gerekiyor.Bu şartlar altında, son günlerde yeniden ısıtılan kabine değişikliği söylentisini sonlandırma gereği de ağır basıyor. Gerek AK Parti Meclis Grubu'na gerek teşkilatlara gerekse Kabineye yeni bir motivasyon kazandırılmasında fayda olduğu kanaati giderek pekişiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, müstesna bir siyasi kişilik. Her kim vakitsizce ne hesap yapıyor veya azmettiriliyorsa bilmeli ki aklını karıştırmadan, pusulasını şaşırmadan, Erdoğan'ı önceleyerek ve O'nun söyleyeceği nihai söze göre hizalanmak durumunda. Niçin? Zira, tecrübeyle sabit!