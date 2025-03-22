İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nun çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve terör örgütüne yardım etme iddiasıyla gözaltına alınmasının ardındanyaşandı.ekonomik istikrarı tehdit eden ataklar.ise kitleleri sokağa çağırma densizliği! İmamoğlu,olarak adlandırabileceğimiz ortamın ürettiği siyasi aktör olduğu için yukarıdaki iki gelişme bizce şaşırtıcı olmadı.Şimdi, tarihi hafızada kalan ama bugüne uyarlanabilecek iki olayı hatırlatmanın tam zamanı...Veya kendisini mecbur hissetmesi!Neden? Çünkü genel başkanlık koltuğuna oturduğukurultayın divan başkanı İmamoğlu idi.Kurultayda akşam saatlerine kadar'nun bir kez daha seçilmesinekesin gözüyle bakılıyordu. Ne oldu ise sandıklarınkurulmasından sonra oldu. Salondakihemen herkes bir görünmez elin devreye girdiğikanaatini paylaşıyordu. Kemal Bey'inçıkışına,, protokolsıralarında Özgür Bey'i tersleyen tavrınıneşlik ettiği sırada, atı alan çoktan Üsküdar'ı geçmişti.Bugün dava konusu olan şaibe iddialarıile malûl o kurultayın temize çekilmesi elzemdi.Hattaihtimalide vardı. Bu riski göze alamayan Sn. Özel,6 Nisan 2025 için,kararı almak durumunda kaldı.Tıpkı, Kılıçdaroğlu'nu malûmçıkmaya icbar eden nedenlerdeolduğu gibi. CHP İstanbul Milletvekili'nun hüküm giymesine yol açanMİT TIR'ları belgelerinin sızdırılmasında KemalBey'in bilgisi ve pozisyonu hakiki manada açıklığakavuşmadı. Devletin gizli kalması gerekenbelgelerinin genel merkeze kim/ler tarafındanulaştırıldığı, Berberoğlu'na görevi kimin tevdiettiği, firariüzerinden icra edilenoperasyonda Berberoğlu'nu bile aşan kurgununmüelliflerinin kimliği tahmin düzeyini geçemedi.İddialara göre Berberoğlu ailesi, Enis'incezaevinde yalnız ve siyaseten sahipsiz bırakılmasındanrahatsızdı ve asıl bedeli ödemesi gerekenlerinsütre gerisinde kalmasını ise hazmedemiyordu.Kulislere de yayılan bu tepkisellik, ciddisiyasal sonuçlar doğurması muhtemel biçimdegenel merkeze yansıdığında, Kemal Kılıçdaroğlu15 Haziran 2017'de kendisini İstanbul yolundabuluverdi. Hem partiyi sarsabilecek özel ve özelliklibir krizi aşmayı hem de bu vesileyle geniştabanlı muhalefet örgütlemeyi hedefledi.

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Sadece dikkatligözlerden kaçmadı. Teşbihte hata olmasın...Bugün, İmamoğlu'na sahip çıkmak için el artıran,bilhassa gençleri sokağa dökmeye çalışanlar,kitlelerin enerjisini organize ettikten sonrahep sırça köşklerine çekildiler. Olan gençlereoldu. Provokatörlere gün doğdu. Ülkeningenel asayişi ve huzuru bozuldu. İleriki yıllaraacılar miras bırakıldı! Türkiye'nin siyasi tarihi,parti liderlerinin sokak çağrılarının peşinetakılanların umdukları hakkı bulunamadığına,aksine aradıkları hakların da yitip gittiğine,tertemiz kuşakların kaybedildiğine ilişkin dramatikolaylarla dolu.Partiyisahiplenecek aile fertleri ve mirasçıları bulunmadığıiçin daha o dakika kasadaki paralarınpaylaşımı başlamıştı. Musalla taşının başındasahte gözyaşı döken parti yöneticileri ve vekiller,tabut Kocatepe Camii'nden çıkarken cenazearabasının yanında görüntü vermişler amaaraç Mithatpaşa Caddesi'nden dönerken aradansıyrılıp Sakarya Caddesi'ndeki meşhurbir lokantada rakı-balık yapıp ardından sıcakmakam araçlarına binip Devlet Mezarlığı civarındayeniden korteje katılmışlardı. Merhum, 80 küsur yaşına rağmen, oAnkara soğuğunda kilometrelerce yolu cenazearacına tutunarak yürümüştü.Görünen hesapla arkadaki asli hesap çok başka oluyor. Ve heyecanlı gençlik ile mutsuz yaşlıların kızgınlığını ateşleyenler, amaçlarına ulaşıyor ama bedeli hep başkaları ödüyor!