Bu,Veatasözünün mutlak karşılığı.Neden? Çünkügibi hareket ediyor,ortalığı karıştırmaya çalışıyor, kesintisiz algı operasyonuyapıyor, bilhassa Cumhurbaşkanı'a itibar suikasti düzenlemekten vazgeçmiyor.deyince akıllarına bir isim, bir de özel olarakürettikleri o karanlık kavram geliyor…veBakınız, resmi adıolan Londra merkezli bu yayın organı,veya(Karıştırıcı/Karışık) tanımını fazlasıyla hak ediyor. İlk bakışta İngiltere merkezli görünse de özünde İstanbul'daki elemanlarına (!) sipariş ettikleri(isimsiz) yayınladıkları patolojik makaleler üzerinden açık çarpıtmalar, çoğu kez yanlışlar, yer yer yalanlarla ilerliyorlar. Tek taraflı değerlendirmelere ağırlık verip Türkiye, Erdoğan ve AK Parti muhaliflerini, hatta düşmanlarını referans alıyorlar. Önce bir resim çiziyorlar, sonra Türkiye aparatları ile içini doldurup bir güzel boyuyorlar. Mutlaka zaman ayarlı faaliyetler yürütüyor, iç müttefiklerini tahkim edecek özel dosyalarla onları destekliyorlar.istismar örneği sergiliyor, en küçük tepki ve karşı eleştiride ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Sonra,diye kendi kendini doğrulayan kehanetlere (!) imza atıyorlar.

The Economist'in son sayısı yineolarak dikkati çekti. AslındaTürkiye ne zaman kritik bir siyasal kavşağa girse, sahneyeçıkıyorlar. Türkiye ne zaman bölgesel ve küresel gündemdeyer tutsa, rahatsız oluyorlar. Türkiye'nin yıldızının parladığıanlar ve alanlar bu organize yapının uykularını kaçırıyor.Huzursuzlukları arttıkça başlıyorlar taciz atışına! Ama ne atış!Ne kadar uydurulmuş argüman varsa dört elle sarılıyorlar.Türk hukuk sistemini, yargı mensuplarını hedef alıyor veyaKürt kökenli siyasetçileri şahsi emelleri için mezeye dönüştürmektençekinmiyorlar.(The Economist) 13 Şubat 2025 tarihli nüshası, beyaz sayfaları kirleten satırlarla doldurulmuştu.Ne imiş?Peki, işin arka planı ve gerçekleri var mı o yazıda? Yok tabii...… Dı Ekonomist'teki sipariş yazının içeriği ile'nda sarf edilen sözlerin birbiri ile örtüşmesi sürpriz değil. Birileri "dese de burada odak noktasıBiri (The Economist) Londra'da konuşlu olsa da İstanbul ofisinden paket yazı istemiştir. Öbürü de (TÜSİAD)Bu tür yapılarBirbirini tamamlar, aynı amaç ve hedef doğrultusunda hareket eder. Birinin,Diğerinin yerli ve milliden anladığı ise bizimle ortak bir paydada buluşmaz. İnce ayrıntıları ihmal etmeyenler, TÜSİAD'ın kullandığı dilin nasıl üst perdeden dikte ettiğini fark etmiştir.veya" tarzı bir üslup seçilmemesi başlı başına art niyetin ifadesidir. Bir başka anlatımla, TÜSİAD cari uygulamalardan veya gidişattan rahatsız olduğunu beyan eder gibi yaparak esasendemiştir. Buna da siyaset bilimindedenmez,denir!Nedenlerini, yine Dı Ekonomist'in karanlık sicili üzerinden yansıtalım…İnsan haklarının ayaklar altına alındığı pek çok yerde gıkını çıkarmayan, günümüzün soykırımını teğet geçen, Siyonizm'in kanatları altına saklanarak Türkiye'ye güya demokrasi dersi vermeye kalkışan (!) yabancıların ve içerideki işbirlikçilerinin son dönemdeki yayınlarından birkaç örneği hatırlatmak pek çok şeyi anlatmaya yetiyor da artıyor bile!Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanıldığı kapakta,manşeti atıldı.hükmü verildi.Dergi kapağındatespitiyle birlikte,",veçağrısına (!) yer verildi.The Economist'in başyazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesininöne sürüldü!The Economist özel sayı yayınladı.başlığı kullanıldı. Aynı şekilde,mesajını içeren illüstrasyon da dergide yer buldu.isimli kapakta Türkiye'ye özel bölüm açıldı." gibi agresif sorulara yer verildi.Dergi, yerel seçimin ardından İBB Başkanı'na makale yazdırdı. İmamoğlu, The Economist'in yıllardır sinsice işlediği o imajla örtüşen makalesini şöyle bitirdi:Sn. Erdoğan'ın popülist rejiminin çabaları ne olursa olsun, İstanbul ve Türkiye özgürlük, demokrasi ve sosyal uyumun sembolü olarak kalacaktır. Halkı önceleyen yeni bir siyasi ahlak, otoriter popülizme galip gelecektir. Demokratik çürüme ve ekonomik gerilemenin damgasını vurduğu bir neslin ardından Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına demokrasiye olan inancını tazeleyerek giriyor!"