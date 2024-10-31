Adını da yolunu da hedefini de bu kezbelirleyecek. Geçmişteki denemelerin veya yaşanmışlıkların güncel izdüşümü olmayacak.Tabandan yükselecek enerjinin,altında barış içinde bir arada yaşama iradesiyle hangi noktada buluşabileceğine bakılacak.Hızlı ve iddialı başladı ama toplumun tüm kesimlerinin içine sinerek ilerleyecek.Bazen soluklanmalar, duraksamalar hatta geriye gidişler de yaşanacak.Bu çaba,ileen geniş kesişim kümesinde buluşuncayakadar devam edecek!

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Cumhurbaşkanıdün AK Parti grubunda tarihi konuşmalarından birine daha imza attı....101. yılını kutladığımız Cumhuriyeti çağdaş tanımına oturttu. Cumhuriyetimizin kapsama alanının genişliğini tarif etti:

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...Bir büyük spekülasyona son verdi veDevlet Bahçelidedi.Bu vesileyle CHP Genel Başkanıl'in, devlet-millet kucaklaşmasına dairsözlerini överken, Esenyurt Belediyesi'ndekiterör operasyonuna yönelik tepkisini ise eleştirdi.Konuşma metninin dışına da çıkarak,Özel'i siyaset minderine çekmeye çalıştı!

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...Acı tecrübeyi hatırlatma gereği hissetti:

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Merak edenler için, pozisyon almaya çalışanlar için kritik bir hususun da altını çizdi Erdoğan:Bizim muhatabımız milletimizdir.Bizim, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beslenen Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz da.TUSAŞ'a yapılan kalleş saldırı bir kez daha göstermiştir ki teröristin anlayacağı yegâne dil, terörle tavizsiz mücadeledir.Ve önemli bir detayı, görünür gelecek için not ettirdi:

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Cumhurbaşkanımız,etrafında örgütlenen bazı unsurlara konumlarını gözden geçirmeleri ve tercihlerini yeniden yapmaları için bir kapı araladı:Hukukun ve demokrasinin içine girmeyen, hukuk ve demokrasi içinde karşılığını alır, bundan sonra da alacaktır.Terörle siyaset, şiddetle demokrasi yan yana gelmez, aynı kapta bir arada bulunmaz.Bir koltukta terör, diğerinde sivil siyaset taşınmaz.

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...sözlerine eklenen" nidaları ile karşılanan o dua...