Her işte bir hayır vardır! MHP lideri'nin yazılı açıklaması ile hareketlenen siyasi ortam gerçek manada bir testten geçti., Cumhur İttifakı'ndaolduğu açıkça anlaşıldı., bu ittifak bileşimine karşı konuşlanan ve fırsat kollayan aktörler kendini belli etti.... 31 Mart seçimlerini müteakiben gelişen veolarak adlandırılan sürecinkayda geçti.Bu aşamada en dikkate değer husus, CHP iç dinamiklerinde taşların henüz yerli yerine oturmadığının da görülmesi oldu. Seçim sonuçlarının pozitif ivmesiyle bünyesel sorunlarını şimdilik baskılayan CHP elitinin, görünür gelecekte aşması gereken pek çok engel, alması gereken ciddi kararlar olduğu bir gerçek....Gerek önceki genel başkan'na karşı kurultayı kazanmasıgerekse 1977'den bu yana -biryerel seçimden de olsa- CHP'nin birinciparti çıkması Özel'in elini güçlendirdi.Ancak güç yoğunlaşmasının kalıcı olupolmayacağı henüz belli değil. Bunu neredenbiliyoruz? Ankara ve İstanbul'dakikonuşma tarzı ve izlediği çizgideki üslupfarkından! Yani,bir siyasi figürle karşılaşırken,bir siyasetçiyle karşılaşıyoruz.CHP Genel Merkezi'nin 12. katındadiyenÖzgür Bey, İstanbul'a gittiğinde,vermeye mecburkalıyor....İstanbul'daki elitokrasi,bir hayli rahatsız.Bu trafiğin bir yandan Erdoğan'azaman kazandırdığını, diğer yandan daileri sürüyorlar. İstanbul'daki sermayeçevrelerini ve yabancı diplomatikmisyonun unsurlarını da denkleme kattığınızda...2028 için hesap yapan ama erya da geç karşı karşıya gelmesi mukadderisimlerden söz ediyoruz. Kanımca baskıaltında kaldığı için Özel, İstanbul'dakikayıt dışı etkili lobiyi de tatmin etmek için,diyebilecek kadar savrulmayaşayabiliyor....Siyasette normalleşme arayışını, cari ortamda partilerin kırmızı çizgileri dışında düşünmek güç. Doğrudan temasla çözülebilecek konular ile yapısal konuların birbirinden ayrılması ise zorunlu.... DEM Parti ile ilişkilerini nasıl tanımlayacak? Irak ve Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyon yapılmasına olanak tanıyan tezkereye karşı tutumunu değiştirecek mi? Yeni anayasa gündeminden taktik manevrayla kaçmayı sürdürecek mi? Terör örgütüne yardım yataklık yapan, ancak seçilmiş belediye başkanı kisvesine saklananları savunmaya devam edecek mi? Güçlendirilmiş parlamenter sistem rüyasından uyanacak mı? Emekli, asgari ücretli, çiftçi popülizminde ısrarcı olacak mı?...Seçimsiz bir döneme girdik ama sorunsuz bir döneme girmedik. Bugün, kartların yeniden dağıtılmasından ziyade, kart dağıtılacak güne hazırlık yapılmasından bahsedebiliriz!