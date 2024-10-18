3 aylık enflasyon oranı açıklandı: Enflasyon verileriyle güncel maaş tablosu şekilleniyor! En düşük emekli maaşı ne kadar?

2025 yılının Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı, 6 aylık enflasyon farkına dayanarak belirlenecek. 2024'ün ikinci yarısında kaydedilen enflasyon oranları, maaş zammı oranının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Son açıklanan verilere göre, Temmuz ayından bu yana 3 aylık enflasyon oranı %8,92 olarak gerçekleşti. Ancak, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin de bu rakama eklenmesiyle zam oranı kesinleşecek. Bu hesaplamaların sonucunda emekliler, 2025 yılının başında alacakları yeni maaşları öğrenmiş olacaklar.

3 Aylık Emekli Zammı Ne Kadar Oldu?

4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklileri için yılın ikinci yarısına ait 3 aylık enflasyon oranı %8,74 olarak hesaplandı. Ancak kesin zam oranı, Aralık 2024'te açıklanacak olan enflasyon verileriyle netleşecek. Özellikle Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak zam miktarı, emeklilerin gelirlerinde önemli bir artış sağlayacak. Temmuz ayında uygulanan %24,73 oranındaki zammın ardından, Ocak ayında yeni bir artış daha yaşanacak. En düşük emekli maaşı şu an 12.500 TL iken, Ocak ayında bu rakamın ne kadar artacağı da merak ediliyor.

Emekli Maaşları Nasıl Hesaplanıyor?

Emekli maaşlarının belirlenmesinde birçok faktör rol oynuyor. Sigortalı olunan tarih, ödenen prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç ve enflasyon oranları gibi parametreler maaş hesaplamalarında temel alınıyor. Özellikle 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası sigorta girişleri için farklı hesaplama yöntemleri kullanılıyor. 2000 öncesi sigortalı olanlar için maaş hesaplanırken, yıllık ortalama kazanç üzerinden gösterge rakamı belirleniyor. 2000-2008 yılları arasında sigorta girişine sahip olanların maaş hesaplamasında ise güncelleme katsayısı ve gelişme hızı dikkate alınıyor. 2008 sonrası sigorta girişine sahip olanlar içinse, aylık kazanç ortalaması ve TÜFE oranları %100'ü hesaplanıyor.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar?

En düşük emekli maaşı, Temmuz 2024'te yapılan zamla 12.500 TL'ye yükselmişti. 2025 yılı Ocak ayında yapılacak yeni zam oranıyla birlikte bu rakamın daha da artması bekleniyor.