Peynir, süt, yoğurt, yumurta! A101, BİM ve ŞOK’ta dev indirim günleri
A101, BİM ve ŞOK, yeni haftaya özel dev indirim kampanyalarıyla alışveriş tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Gıda ürünlerinde sundukları büyük indirimlerle dikkat çeken market zincirleri, özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde cazip fiyatlar sunuyor. Peynirden helvaya, sütten yumurtaya kadar birçok üründe yapılan indirimler, büyük ilgi görüyor.
A101, BİM ve ŞOK, aktüel ürünlerini uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Kaliteli ve güvenilir markaların ürünleri, indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Aktüel ürün kataloglarında elektronik cihazlardan mutfak eşyalarına, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Sıklıkla tüketilen peynir, yoğurt, süt, helva, yumurta gibi temel gıdalar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra kış aylarında en çok ihtiyaç duyduğumuz ve kullandığımız TV battaniyeleri, şemsiye ve terlik çeşitleri de uygun fiyatlarla cepleri şenlendiriyor. İşte, A101, BİM ve ŞOK'ta hem ekonomik hem kaliteli indirimli aktüel ürünler…
Bili Bili Yumurta 30'lu (53-62 g): 99.00 TL
Dost Tam Yağlı Yoğurt 1,5 KG: 51.00 TL
Aknaz Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 500 g: 109.00 TL
Tazem Piliç Bütün Poşet: 77.50 TL
Emin Kıyma Dana %20 Yağlı 400 g: 159.00 TL
Emin Kuşbaşı Et Dana 400 g: 160.00 TL
Eker Ayran 1,5 L: 50.50 TL
İçim Ayran 1,5 L: 41.50 TL
Dost Tam Yağlı Yoğurt 3000 g: 99.00 TL
Serel Sade Tahin Helvası 500 g: 49.50 TL
Serel Kakaolu Tahin Helvası 500 g: 49.50 TL
Balparmak Balkovan Süzme Çiçek Balı 460 g: 145.00 TL
Asperox Sarı Güç Yağ ve Kir Çözücü Sprey 1 L: 69.75 TL
Bahçivan Krem Peynir 500 g: 75.00 TL
Hasata Gömen Baldo Pirinç 2 KG: 159.00 TL
Burcu Salatalık Turşusu NO:1 580 g: 49.00 TL
Mest Nane Limonlu Yeşil Çay 20'li: 19.00 TL
Sleepy Bio Natural Çocuk Bezi Çeşitleri: 287.00 TL
Sinoz Işıltı Verici Aydınlatıcı Tonik 200 ml: 169 TL
Milk Therapy Fön Sütü 240 ml: 109.00 TL
Çiçeğim Sıvı Deterjan Çeşitleri (3 L): 109.00 TL
Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri: 79.00 TL
Ektra Yumuşak TV Battaniyesi: 189.00 TL
Şemsiye Çeşitleri: 189.00 TL