Peynir, süt, yoğurt, yumurta! A101, BİM ve ŞOK’ta dev indirim günleri

A101, BİM ve ŞOK, aktüel ürünlerini uygun fiyatlarla sunmaya devam ediyor. Kaliteli ve güvenilir markaların ürünleri, indirimli fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Aktüel ürün kataloglarında elektronik cihazlardan mutfak eşyalarına, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Sıklıkla tüketilen peynir, yoğurt, süt, helva, yumurta gibi temel gıdalar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra kış aylarında en çok ihtiyaç duyduğumuz ve kullandığımız TV battaniyeleri, şemsiye ve terlik çeşitleri de uygun fiyatlarla cepleri şenlendiriyor. İşte, A101, BİM ve ŞOK'ta hem ekonomik hem kaliteli indirimli aktüel ürünler…

BİM Katalog

Bili Bili Yumurta 30'lu (53-62 g): 99.00 TL

Dost Tam Yağlı Yoğurt 1,5 KG: 51.00 TL

Aknaz Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 500 g: 109.00 TL

Tazem Piliç Bütün Poşet: 77.50 TL

Emin Kıyma Dana %20 Yağlı 400 g: 159.00 TL

Emin Kuşbaşı Et Dana 400 g: 160.00 TL

BİM Katalog

Eker Ayran 1,5 L: 50.50 TL

İçim Ayran 1,5 L: 41.50 TL

Dost Tam Yağlı Yoğurt 3000 g: 99.00 TL

Serel Sade Tahin Helvası 500 g: 49.50 TL

Serel Kakaolu Tahin Helvası 500 g: 49.50 TL

Balparmak Balkovan Süzme Çiçek Balı 460 g: 145.00 TL

Asperox Sarı Güç Yağ ve Kir Çözücü Sprey 1 L: 69.75 TL

A101 Katalog

Bahçivan Krem Peynir 500 g: 75.00 TL

Hasata Gömen Baldo Pirinç 2 KG: 159.00 TL

Burcu Salatalık Turşusu NO:1 580 g: 49.00 TL

Mest Nane Limonlu Yeşil Çay 20'li: 19.00 TL

A101 Katalog

Sleepy Bio Natural Çocuk Bezi Çeşitleri: 287.00 TL

Sinoz Işıltı Verici Aydınlatıcı Tonik 200 ml: 169 TL

Milk Therapy Fön Sütü 240 ml: 109.00 TL

Çiçeğim Sıvı Deterjan Çeşitleri (3 L): 109.00 TL

ŞOK Katalog

Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri: 79.00 TL

Ektra Yumuşak TV Battaniyesi: 189.00 TL

Şemsiye Çeşitleri: 189.00 TL