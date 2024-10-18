Toyota ve Skoda'dan cazip kampanya! Faizsiz taksit, 200.000 TL indirim var
Otomotiv şirketlerinden Toyota ve Skoda Ekim ayında yaptığı kampanyalarla dikkat çekiyor! Skoda, SUV severler için faizsiz taksit fırsatları sunarken, Toyota da Corolla modelinde 200 bin TL'lik dev indirimle alıcıların karşısına çıkıyor. Skoda’nın Kamiq, Karoq ve Kodiaq modellerindeki avantajlı seçenekler ve Toyota’nın Corolla kampanyası otomotiv severlerin ilgisini çekiyor. İşte, otomotiv kampanyalarıyla ilgili detaylar…
Skoda, SUV tutkunları için Ekim ayında cazip bir kampanya başlattı. Özellikle Kamiq modeli, %0 faizli kredi fırsatıyla öne çıkıyor. Skoda Kamiq Monte Carlo donanım seviyesi için 150 bin TL'ye kadar 12 ay boyunca %0 faiz oranı sunuluyor.
Ayrıca Elite ve Premium donanım seviyelerinde 150 bin TL'ye %0,99 faiz oranı ile kredi imkanı sağlanıyor. Fabia modelinde ise 100 bin TL'ye kadar 12 ay %0,99 faiz fırsatı mevcut. Ancak bu kampanyaların en büyük avantajı, Kamiq modelindeki %0 faiz imkanı oluyor.
Toyota ise Corolla modeli için sunduğu Ekim ayına özel 200 bin TL indirimle öne çıkıyor. %100'e varan kredi imkanı ile ticari modellerini de satışa sunuyor.
Ayrıca, Toyota Corolla Hatchback Hybrid modelinde 160 bin TL, Yeni Yaris Hybrid modelinde 115 bin TL ve Yeni Yaris Cross Hybrid modelinde ise 115.500 TL indirim fırsatları sunuyor.