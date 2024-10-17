BİM 22 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı, avantajlı BİM aktüel ürünleri: Un, yağ, tuz, makarna ve sos çeşitleri…
Alışveriş tutkunlarının yakından takip ettiği BİM Aktüel Ürünler Kataloğu’nun yeni sayısı yayınlandı. BİM’in indirimli ürünleri 22 Ekim 2024 itibarıyla raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM avantajlı ürünleri, zengin ürün yelpazesi ve cazip indirimleriyle büyük ilgi görüyor. BİM’in Salı günleri sunduğu özel fırsatlar, hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de bütçesini korumak isteyen tüketiciler için önemli avantajlar sunuyor. İşte, 22 Ekim 2024 tarihinde satışa sunulacak avantajlı ürünler…
BİM'in düzenli olarak yayımladığı aktüel ürün katalogları, uygun fiyatlı ürünleri geniş kitlelerle buluşturuyor. Elektronik cihazlardan mutfak eşyalarına, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. Müşteriler, bu kampanyalar sayesinde hem temel ihtiyaçlarını hem de farklı kategorilerdeki ürünleri indirimli fiyatlarla alabiliyor. İşte, 22 Ekim 2024 kataloğu...
Sinangil Alpa Buğday Unu 10 KG: 144.50 TL
Gesaş Çilek Reçeli 1000 g: 69.50 TL
Torku Beyaz Sirke 2 L: 29.50 TL
Torku Sirke Çeşitleri 500 ml: 27.50 TL
Sana Kase Margarin Klasik 500 g: 34.50 TL
Lokman Üzüm Pekmezi 380 g: 39.50 TL
Himalife İyotlu İnce Kaya Tuzu: 23.00 TL
Marmarabirlik Siyah Zeytin 1400 g: 165.00 TL
Makaroma Makarna Çeşitleri 500 g: 22.50 TL
Pek Food Sebzeli Erişte Çeşitleri 400 g: 27.50 TL