Teşbihte hata olmasın.Dolayısıyla vereceğimiz örnek alınganlık yaratmasın. Ama yine de teşbihte özenli davranmaya da gayret gösterelim...Merhum'un bana da hediye ettiği hatıratında bir bölüm vardı. Diyordu ki...Şimdi bu anlatımdan hareketle...Yeni ve yenilikçi kadrolar, yazın siyasi haneye bir sıfır. Yeni söylem, yeni iletişim dili, ekleyin iki sıfır daha. Geçmişten geleceğe köprü kurma iddiasını, tecrübeyi, güven verme becerisini, yönetim birikimini ekleyin siyasi hanenin sıfırlarına. Adalet ve kalkınma heyecanını, insan haklarını, Türkiye merkezli diplomasiyi, yerli ve milli atılımları art arda sıralayın, her biri için yine birer sıfır atın. Ülke adına tüm umutlarınızı sıralayın ve sıfırların sayısını artırın...Ancak bir gerçek var ki...Gerek AK Parti gerekse devlet yönetimi açısından tüm sıfırların başına gelecekçok önemli.Dikkat ederseniz,diyorum fakatveyademiyorum. Tüm sistemi ve memleketin kaderini bir kişiye bağlama ısrarında da değilim. Hele, kişilere dayalı kutsamayı hiç kabul etmiyorum. Buna karşın... Reel politiği görüyor, küresel gelişmeleri izliyor, risk analizleri yapıyor ve belli sonuçlara ulaşıyorum.

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Elbette, Erdoğan'ın da anayasal görevleri belli bir süre ile sınırlı. Ama Erdoğan'ın siyasetine veya Erdoğan siyasi ekolüne tarih ve takvim koymak hem doğru hem de mümkün değil.Yakın tarihe, Türkiye'nin idari ve zihni dönüşümüne damga vurması bir yana bölgesel ve küresel süreçleri okuması, çevre ülkelerin halklarına ilham kaynağı olması, gerektiğinde ödenecek bedelleri göze alarak milli çıkarları koruması, insani dış politika kavramını yerleştirmesi, adil dünya düzeni arayışı ile insanlığı uyandırması ve burada sayamayacağım kadar pek çok özellik ve faktör Erdoğan'ı, yarınları da etkileyecek rol model olarak hep ayakta tutacak....Erdoğan'ın milleti birinci sıraya alarak, devlet için ortaya koyduğu ilkelerin farklı dönemin kuşakları tarafından içselleştirilmesi, deneyim ile takviye edilmiş gençlik aşıyla siyasi ve milli bağışıklığın güçlendirilmesidir.Unutmayalım!aynı zamandademektir!