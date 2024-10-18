KPSS'siz Kızılay personel alımı ilanları, en az ilköğretim mezunu alımlar yapılacak: Temizlik görevlisi, yaşlı bakım teknikeri...
Kızılay, 2024 yılı Ekim ayı itibariyle çeşitli pozisyonlar için personel alımları yapacağını duyurdu. Bu alımlarda en az ilköğretim mezunu adaylar KPSS şartı olmaksızın başvuruda bulunabiliyor. Farklı kadrolarda yapılacak alımlar için başvuru şartları aranıyor. İşte, detaylar…
Kızılay, sağlık, bakım ve merkezi birimlerde ihtiyaç duyduğu personel arayışı için güncel personel alım ilanları yayınladı. Ekim 2024'te yayınlanan güncel ilanlar arasında doktor, temizlik görevlisi, yaşlı bakım teknikeri, endoskopi hemşiresi ve anestezi uzmanı gibi pozisyonlar bulunuyor. Başvurular online platformlar üzerinden yapılabiliyor ve adaylarda KPSS puanı aranmıyor. Kızılay, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde alımlar gerçekleştiriliyor.
Başvuru Şartları Nelerdir?
Alım yapılacak pozisyonlar için gerekli eğitim ve deneyim şartlarının yanı sıra bazı genel nitelikler de adaylarda aranan özellikler arasında yer alıyor:
İlgili pozisyonun gereğine uygun eğitimini almış olmak
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya ilişiği bulunmamak
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
Görevini yerine getirmeye engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
Sorumluluk sahibi, problem çözme yeteneği gelişmiş olmak
Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek
Pozitif ilişki yönetimi becerisine sahip olmak
KPSS'siz Personel Alımı
Kızılay personel alımlarında KPSS şartı aranmıyor. Adayların başvuracakları pozisyonun gerektirdiği öğrenim ve niteliklere sahip olması yeterli.
Pozisyonlar Göre Özel Başvuru Şartları
Doktor
Tıp Fakültesi mezunu, (uzman veya pratisyen)
Tercihen Kızılay Gönüllüsü
Tam zamanlı çalışabilecek,
Mecburi hizmetini tamamlamış,
Takım çalışmasına yatkın,
Seyahat engeli olmayan,
Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,
Sosyal sorumluluk sahibi,
Temsil yeteneği yüksek
Temizlik Görevlisi
Genel Nitelikler
En az ilköğretim mezunu,
Alanında en az 2 yıl deneyime sahip,
Alternatif yüzeylerde kullanılabilecek kimyasallar hakkında bilgi sahibi,
Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü,
İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek,
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan.
İş Tanımı
Sakinin odasının temizlenmesi ve genel düzenini sağlamak,
Sakinlerin odasındaki lavabo ve tuvaletleri günlük olarak belirlenen periyotlarda temizlemek,
Sakinin sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmak amaçlı kullandığı tüm ortak alanların temizlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenmek,
Tesis bünyesinde bulunan tüm lavabo ve tuvaletleri günlük olarak belirlenmiş periyotlarda temizlemek,
Tesisin bahçesini, sorumlu müdür tarafından belirlenen periyotlarda düzenli olarak temizlenmek,
Tesis bünyesinde bulunan camları, sorumlu müdür tarafından belirlenen periyotlarda düzenli olarak temizlemek,
Eksilen temizlik malzemelerinin tedarik edilmesi amacıyla düzenli olarak ilgili yöneticisine bildirmek.
Yaşlı Bakım Teknikeri
Genel Nitelikler
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun veya bu alanda sertifikalı kurs almış,
Alanında en az 1 yıl deneyime sahip,
Sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaşlılara refakat etmek,
Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü,
İstanbul'da ikamet eden veya edebilecek,
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan.
İş Tanımı
Sakinin fiziksel bakımına dair her türlü hizmeti sağlamak, (Örneğin, öz bakımı ve kişisel bakım ve hijyenini sağlamak.)
Huzurevinde konaklayan sakinlerin, hekim tarafından belirlenen yaşlıların mobilizasyonuna destek olmak, ilgili süre boyunca bu işlemleri takip etmek,
Oda düzenini sağlamak, gerektiğinde beslenmelerine yardımcı olmak ve bu süre boyunca alanda bulunmak,
Görevi ile ilgili araç, gereç ve ilaçların temini için teklifte bulunmak, mevcut ekipmanı korumak ve her an hizmete hazır hale bulundurmak,
Sakinlerin fiziksel durumlarındaki değişiklikleri kurum hemşiresine ve hekimine bildirmek,
Psiko-sosyal ve sağlık biriminin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışmak,
Sakinin genel durumu hakkında günlük, haftalık ve aylık olarak belirlenen kriterlerde ilgili yöneticisine ve gerekli tüm resmi kurumlara sunulmak üzere raporları hazırlamak.
Endoskopi Hemşiresi
Genel Nitelikler
Sağlık Meslek Lisesi veya Lisans Hemşirelik mezunu,
Endoskopi Hemşireliği alanında en az 2 yıl deneyimli
Hasta memnuniyetine önem veren,
Branşı ile ilgili gelişme ve yenilikleri takip eden
İletişim yeteneği kuvvetli
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Genel Nitelikler ve İşin Tanımı;
Tıp Fakültesi'nden mezun
Mesleğinde deneyimli,
Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden,
Branşının gerektirdiği vizyona sahip,
İletişim yönü güçlü,
Hasta memnuniyeti odaklı çalışmayı ilke edinmiş,
Branşı ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip eden ve uygulayan,
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