TSK’ya sağlık personeli ve öğretmen alınacak: Doktor, diş hekimi, eczacı ve beden eğitimi öğretmenleri

MSB, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerine en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunlarından 2024 Yılı Tabip, Diş Tabibi, Eczacı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Subay Adayı Temini Başvuru İlanı yayımlanmıştır.



Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz."

MSB Duyuru

Kimler Başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde tabip, diş tabibi, eczacı ve özel nitelikli beden eğitimi öğretmeni olarak görev almak isteyen adaylar için başvuru şartları belirlendi. Başvuru yapacak adayların en az dört yıllık bir fakülte ya da yüksekokul mezunu olmaları gerekiyor. 27 yaşından büyük olmayan lisans mezunları ve 32 yaşından büyük olmayan lisansüstü mezunları başvurabilecek. Adayların mezun oldukları bölümler, başvuru kılavuzunda yer alan okul ve bölümlere uygun olmalıdır. KPSS puanı istenmeyen adaylar, Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı genel kültür sınavında en az 50 puan almalıdır. Özel nitelikli beden eğitimi öğretmenliği için ise milli sporcular başvuru yapabilir.

MSB Duyuru

Adaylarından Aranan Genel Nitelikler

Türk Silahlı Kuvvetlerine personel alımı için başvuracak adayların,

- Türk vatandaşı olmaları,

- Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmaması

- Askerlik hizmetinden men edilmemiş olmaları ve

- Daha önce TSK, Jandarma veya Sahil Güvenlik Komutanlıklarında görev almamış olmaları

- Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmaları

- Adayların sabıka kaydının temiz olması

- Güvenlik soruşturmasını başarıyla geçmeleri

- Adaylar silah taşımaya engel herhangi bir durumlarının bulunmaması

- Alkol veya uyuşturucu tedavisi görmemiş olmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri

Aday adayları ön başvurularını 03 Kasım 2024 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), başvuru yapacak adayları için başvuru kılavuzunu yayımladı. Bu kılavuz kapsamında, adayların başvuru şartları, süreç detayları ve gereken niteliklerle ilgili bilgiler veriliyor. Kılavuzu indirmek için tıklayınız.