Ders saatlerinde yeni düzenleme: 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan genelgenin ardından İstanbul Valiliği, ikili eğitim yapan okullardaki ders saatlerini değiştirdi. MEB’in tüm il valiliklerine gönderdiği genelgeye istinaden, İstanbul’da bazı okullarda ders süreleri yeniden düzenlendi. 34 ilçedeki okullarda, ders saatleri 40 dakikadan 35 dakikaya indirildi.
AA haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderildi. Söz konusu okullarda, ders sürelerinin 5 dakika kısaltılmasıyla eğitim programları yeniden yapılandırıldı. Bu genelgede, ülkedeki ileri saat uygulamasının devam ettirilmesi kararının yanı sıra, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde ders yılının en az 180 iş günü olmasının esas alındığı belirtildi.
Eğitimde Aksamaların Önlenmesi ve Güvenlik Tedbirleri
MEB, genelgede, eğitim süreçlerinin herhangi bir aksaklık yaşamaması ve öğrencilerin olumsuz hava koşulları gibi etkenlerden etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. Valilikler, bölgelerindeki toplumsal ve çevresel şartları göz önünde bulundurarak ders saatlerini düzenleyecek ve öğrencilerin eğitimden maksimum verim almalarını sağlayacak şekilde planlama yapacak.