Ders saatlerinde yeni düzenleme: 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi

AA haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderildi. Söz konusu okullarda, ders sürelerinin 5 dakika kısaltılmasıyla eğitim programları yeniden yapılandırıldı. Bu genelgede, ülkedeki ileri saat uygulamasının devam ettirilmesi kararının yanı sıra, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde ders yılının en az 180 iş günü olmasının esas alındığı belirtildi.

MEB Ders Saati (AA)

Eğitimde Aksamaların Önlenmesi ve Güvenlik Tedbirleri

MEB, genelgede, eğitim süreçlerinin herhangi bir aksaklık yaşamaması ve öğrencilerin olumsuz hava koşulları gibi etkenlerden etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti. Valilikler, bölgelerindeki toplumsal ve çevresel şartları göz önünde bulundurarak ders saatlerini düzenleyecek ve öğrencilerin eğitimden maksimum verim almalarını sağlayacak şekilde planlama yapacak.