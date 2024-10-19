Yenidoğan çetesi skandalında ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 9’a yükseldi: Bebek ölümleri soruşturması devam ediyor

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, bebek ölümlerine neden olan ve SGK dolandırıcılığı yapan Yenidoğan çetesine dair soruşturmalar devam ediyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Malik Türkay Esin'in de bulunduğu bir uzman ekibi konuyu yakından inceledi. DHA'ya konuşan Dr. Esin, durum hakkında "Kayıtları dinlemesem, görmesem, bunun bir korku filmi kasıtlı olarak sağlık camiasını kirletmek amacıyla yapılabilecek bir iş olduğunu düşünürdüm. Bir insan olarak bunun yapılabilmesi hakikaten ciddi bir patoloji. Hele bir de bebeğe yapılmasını aklınız kabul etmiyor" ifadelerini kullandı.

Yenidoğan Çetesi

Dr. Esin, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastaneler Denetim birimi olarak İstanbul'da bulunan diş hekimliğinden hastanelere, dispanserden polikliniklere kadar tamamını yıl içinde düzenli olarak denetlemekle görevli olduklarını vurgulayarak, bu rutin denetlemelerin dışında, CİMER şikayetlerini de dikkate alarak denetimler gerçekleştirildiğini belirtti. Dr. Esin, konuşmasında şu detaylara yer verdi:

Dr. Esin (DHA)

"2023 yılı denetimleri başladığında biz, hastane ve dispanserlere ekiplerimizle denetimlere gitmeye başladık. Her sağlık kuruluşunu senede 2-3 defa, farklı sebeplerle denetliyoruz. Yılbaşı sonrası biz normal denetimlerimizi yaparken, üçüncü ayda gelen bir CİMER şikayetinde bir hastane ismi verilerek burada çalışan doktorun daha önce bir terör örgütü ile irtibatlı olması nedeniyle cezai işleminin olduğu ve bu kişinin bir organizasyonla yenidoğan bebeklerle ilgili yoğun bakımlarda organize bir şekilde SGK'yı dolandırmak amaçlı işlemler yaptığı yönünde bilgiler vardı. Hem hakkında ihbarda bulunan hastane, hem diğer hastaneleri bu gözle de denetlemeye başladık. Ayrıca o güne kadar tutanak tuttuğumuz, cezai işlem başlattığımız veya yasal işlemleri devam eden kurumlarla ilgili geriye dönük tekrar inceleme yaptık. İşin ciddiyetini öğrendiğimizde, o dönemki görevim gereği dönemin İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'na çıkarak 'Efendim böyle bir CİMER şikayeti var. Bizim yaptığımız denetim ve araştırmalar da bu ihbarı doğruluyor. Bununla ilgili özel bir çalışma yürütmek istiyoruz' dedik. Kendisi 'Sonuna kadar gidin' diyerek destek oldu"

A Haber Foto Arşiv

Soruşturmanın Kapsamı Genişliyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 22 kişinin tutuklandığı belirtiliyor. Soruşturmaya dahil edilen hastaneler arasında İstanbul'da faaliyet gösteren 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazıda şu açıklamalar yer alıyor:

"Teftiş Kurulu Başkanlığının 28 Eylül 2024 tarihindeki sayılı inceleme raporu ve ekleri ile mezkur rapora istinaden Bakanlık makamından alınan 18 Eylül 2024 tarihli onay gereği alınmış olunan ve yazı ekinde yer alan makam onayları doğrultusunda işlem uygulanması, uygulanan bu işlemlerin, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 'Faaliyetin durdurulması durumunda hastalara ilişkin işlemler' başlıklı 65/A maddesinde yer alan 'Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veya ruhsatın iptal edilmesi söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılamaz.' hükmü doğrultusunda yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

9 Özel Hastanenin Ruhsatı İptal Edildi

Yenidoğan çetesi hakkında yapılan soruşturmada adı geçen özel hastaneler şu şekilde:

Yenidoğan Çetesi (AA)

Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesinin ruhsatları iptal edildi.

Ruhsatı iptal edilen hastaneler arasında yer alan Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesinin faaliyetleri askıya alındı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Sağlık Bakanlığı, soruşturmanın derinlemesine devam ettiğini vurgulayarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Sağlık Bakanlığı Açıklama (X)

""Sağlıkta İllegalite ve Kötü Uygulamalara İzin Vermeyeceğiz"

Kamuoyunda "yenidoğan çetesi" adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir.

Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz.

Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasının 18 Aylık Kronolojisi

Soruşturma, 27 Mart 2023'te CİMER üzerinden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne gelen bir ihbarla başladı. 21 Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ihbarı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne iletmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yenidoğan Çetesi Soruşturması (AA)