Ata Demirer’in zayıflama sırrı bakın neymiş, her gün düzenli olarak bu besinleri tüketiyormuş
Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, sağlıklı beslenme ve düzenli spor sayesinde 30 kilo verdi. Ameliyat olmadan kilo veren Demirer, protein ağırlıklı bir diyet uyguladı. Yürüyüşlerle desteklediği bu süreçte, özellikle karbonhidrat tüketimini azaltarak, beslenme öğünlerinde vücudunu güçlendirecek protein kaynaklarını tercih etti.
Ünlü komedyen zayıflama sürecinde dengeli beslendiğini ve spor yaptığını belirtmişti. Demirer, öğünlerinde et ve balık gibi yüksek protein içeren besinlere ağırlık verdi. Özellikle kahvaltıda sadece bir dilim ekmek tüketen komedyen, günün geri kalanında ise karbonhidratlardan uzak durdu. Günlük 45 dakikalık yürüyüşlerle zayıflama sürecini destekledi.
Protein diyetleri, açlık hormonu ghrelinin salgılanmasını azaltarak tokluk hissi sağlar ve kilo kaybına yardımcı olur. Bunun yanı sıra hayvansal protein kaynaklarından alınan kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller kemik sağlığını korur ve vücuttaki asit birikimini nötralize eder.
Uzmanlardan Uyarı: Protein Diyeti Yaparken Dikkatli Olunmalı
Protein ağırlıklı beslenmenin zayıflama üzerinde olumlu etkileri olsa da, bilinçsizce yapılan diyetler vücutta çeşitli sorunlara yol açabilir. Böbrek fonksiyonlarını zorlayabileceği gibi, beyin sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle protein diyetine başlamadan önce mutlaka bir beslenme uzmanına danışmak gerekmektedir.