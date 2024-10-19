Ata Demirer’in zayıflama sırrı bakın neymiş, her gün düzenli olarak bu besinleri tüketiyormuş

Ünlü komedyen zayıflama sürecinde dengeli beslendiğini ve spor yaptığını belirtmişti. Demirer, öğünlerinde et ve balık gibi yüksek protein içeren besinlere ağırlık verdi. Özellikle kahvaltıda sadece bir dilim ekmek tüketen komedyen, günün geri kalanında ise karbonhidratlardan uzak durdu. Günlük 45 dakikalık yürüyüşlerle zayıflama sürecini destekledi.

Ata Demirer

Protein diyetleri, açlık hormonu ghrelinin salgılanmasını azaltarak tokluk hissi sağlar ve kilo kaybına yardımcı olur. Bunun yanı sıra hayvansal protein kaynaklarından alınan kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller kemik sağlığını korur ve vücuttaki asit birikimini nötralize eder.

Ata Demirer

Uzmanlardan Uyarı: Protein Diyeti Yaparken Dikkatli Olunmalı

Protein ağırlıklı beslenmenin zayıflama üzerinde olumlu etkileri olsa da, bilinçsizce yapılan diyetler vücutta çeşitli sorunlara yol açabilir. Böbrek fonksiyonlarını zorlayabileceği gibi, beyin sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle protein diyetine başlamadan önce mutlaka bir beslenme uzmanına danışmak gerekmektedir.