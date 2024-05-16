Bir organize suç örgütü ve elebaşına dönük soruşturmanın ana ekseninden saptırılarak getirildiği aşama Ankara'yı bir hayli hareketlendirdi. Özellikle FETÖvari yöntemlerin kullanıldığının ortaya çıkması, siyasetçi, sivil toplum temsilcisi ve gazetecilere dönük bir ağ kurulduğu iddiası ister istemez 17-25 Aralık 2013 emniyet ve yargı darbesini çağrıştırdı!Konuyu bilen ve yakından takip eden uzman isimlerin değerlendirmeleri gün içinde çokça tartışıldı. Bu nedenle meselenin, siyasi zemine yansımasını ve devlet refleksini ele almak da gerekli hale geldi.Öncelikle malûm hadiseyi Cumhurbaşkanı'ın nasıl tasnif ettiğine bakalım. Sn. Cumhurbaşkanı AK Parti Grup Toplantısında, gündemdeki kumpası ve aparatlarını titiz bir sıralamaya tabi tuttu:(hastalıklıçalışma tarzı)...Bu analiz biçimi son derece önemli.Neden?Niçin?Anlaşılan o ki... Sn. Cumhurbaşkanı soğukkanlı biçimde, farklı kanallardan gelen bilgileri, medyaya taşınan alternatif paylaşımları, resmi kaynakların aktarımlarını rafine ediyor. Olayı hukuk sınırları içinde tutarak kademe kademe neşter vurmayı düşünüyor.... Operasyonel olarak rol alanları kimlerin azmettirdiği, tayin ve terfilerinde kimlerin tercih veya referansının bulunduğu ayrı bir inceleme alanıdır!

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Her şeyden önce devletin, ekollerya da aidiyetlerin rekabet alanına dönüştürülmesiriski dün olduğu gibi bugün desürmekte. Dikkat!Geçmişte veya halihazırda yetkilisiyasi makamlarda bulunanlarla aynıdönemde görev yapmak, atama, terfi görmekAK Parti hükümetleri için siyasi isimleredayalı ayrışmanın, hatta güç devşirmeyeyönelik bilek güreşinin gerekçesiolmamalı, olamaz da!MHP Genel Başkanıne kadar özenli ve müteyakkızise MHP ve Ülkü Ocakları etrafındaki kadrolarında en az Devlet Bey kadar duyarlıolması büyük bir sorumluluk.31 Mart Seçimlerini müteakibenCumhur İttifakı'nın hedef alındığı, sarsılmasıiçin muhtelif yoklamalar yapıldığı birsır değilken AK Parti ve MHP'nin diyaloğununartırılması ve kripto unsurlara kozverilmemesi de bir ihtiyaç.

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... Bu devlete ve millete büyük bedeller ödeten FETÖ, iğrenç metotlarını adeta kötü bir miras gibi ardında bıraktı. Gizli tanıklarla düzmece ifade tutanağı düzenleme, uydurma delil, kapalı devre soruşturma, itibar suikastı, iftira... Az sayıda doğrunun yanına bolca yalan ekleyip, ana dosyayı sulandırıp, gizli ya da ertelenmiş hesabı görme!...... Karnından konuşan, eleştiri sınırlarını aşacak şekilde Cumhurbaşkanına fatura kesmeye çalışan, veliahdını (!) belirlemesi gerektiğini ileri sürecek kadar cüretkâr davranan, karanlık ve gölge alanda söylem üreten tipler türedi! Bugünden 2028 planlamasına soyunanlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan son sözünü söylemeden, millet de Erdoğan için son kararını vermeden, ne yapsanız nafile!