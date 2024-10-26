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OKAN MÜDERRİSOĞLU
Denizcilik ve enerji tarihinde bir ilk...

Denizcilik ve enerji tarihinde bir ilk...

26.10.2024, Cumartesi
Esenboğa Havalimanı, saat 04.00... Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, tarihi törene doğru havalanıyor. Aslında bu bir ilk! Hem Türk denizciliği hem de enerji sektörü açısından...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 5 Ekim'de İstanbul'dan uğurladığı Oruç Reis sismik araştırma gemisi 20 gün süren yolculuğun ardından Somali'nin Mogadişu Limanı'na yanaşıyor.




Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşırken, donanmamızın gözbebeği Gökova ve Gediz fırkateynleri de bu misyona eşlik ediyor.
Oruç Reis, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında 6 ay süreyle petrol ve doğal gaz keşfi için üç boyutlu sismik çalışma yapacak.

***

Gemide bizi kaptan Yaşar Özkan karşılıyor. 20 yıldır denizlerde, işine aşık bir isim. 3 yıldır Oruç Reis'te çalışıyor ve gururla "TPAO'nun Somali görevi bana nasip oldu" diyor.
Somali Proje Yöneticisi Korhan Akın, Irak'tan Venezuela'ya kadar çok geniş coğrafyada çalışmış deneyimli bir uzman. Somali hükümetinin yıllar önce yaptırdığı iki boyutlu sismik araştırma raporlarından hareketle büyük keşif için umutlu konuşuyor.
"İnşallah, 2026 yılında Abdülhamid Han sondaj gemisiyle de geleceğim" diyor.
Geminin tek kadın çalışanı, Ezgi Emir... Tüm sismik verilerin kalite kontrolü ondan soruluyor.

***

Öyle heyecan verici bir sahne ki... Somaliler bu anları "Gerçek Dostluk Şarkısı" ile adeta ölümsüzleştiriyor.
"Gerçek dostluk gizlenemez,
Türkler Somali tarihinin bir parçasıdır,
Gerçek dostluk gizlenemez,
Türkler bize destek veren bir millettir, Allah'ım, onların düşmanlarını bertaraf et.
... İşte Türkiye'nin gücü.
Büyük bir onur ve heyecanla donanımı bize getirdi.
... Ve şimdi petrol çıkarılacak.
Ülkemiz artık zengin olacak!"

***


Elbette bu yolculuğun hareket noktasındaki bir ismi hatırlamadan geçemeyiz. Bugün 4 sondaj gemimiz var... "Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han."
İki de sismik araştırma gemimiz görevde. "Barbaros Hayrettin ve Oruç Reis."
Bu görkemli filonun oluşturulması sürecinde ne dirençle, ne engellerle karşılaştı. Hatta o gün ayak sürüyen bir amiral, 15 Temmuz hain darbe girişiminden çıktı!
Karadeniz'deki gaz keşfinden Akdeniz'deki haklarımızın korunmasına kadar devasa hizmetler veren bu sivil donanma şimdi ilk denizaşırı görevini ifa ediyor. O ezber bozan hamlelerin arkasındaki beyin olan Berat Albayrak'ın hakkını teslim edelim.
Yolun açık olsun Türkiye...

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