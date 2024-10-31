Öğretmenevlerine KPSS’siz personel alımı başladı: Kadrolar, başvuru şartları ve detaylar
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenevlerine, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 2024 yılında KPSS şartsız personel ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Farklı illerdeki öğretmenevlerinde istihdam edilmek üzere aşçı, servis elemanı ve beslenme uzmanı gibi çeşitli kadrolar için başvuru süreci başladı. Peki, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte başvuru kontenjanları ve şartları…
İŞKUR resmi sitesi üzerinden öğretmenevlerine personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, farklı illerde yer alan öğretmenevlerinde aşçı, servis elemanı ve beslenme uzmanı gibi çeşitli kadroların açıldığı belirtildi. İşte KPSS'siz personel alımı kontenjanları ve başvuru şartları…
Genel Başvuru Şartları Neler?
T.C. vatandaşı olması
Kamu haklarından mahrum olmaması
Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık sorununun bulunmaması
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanması
Başvuru sahiplerinin herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmaları
Alım yapılacak şehirde ikamet ediyor olmaları
En az ilköğretim mezunu olmaları
18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor.
Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?
Aşçı
Servis Elemanı
Beslenme Uzmanı
Personel Alımı İlanları
Sivas Zara Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi İşletmesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi ve ASO İktisadi İşletmesi
Kocaeli İzmit Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İktisadi İşletmesi
Nasıl Başvuru Yapılır?
Öğretmenevlerinde çalışmak isteyenler, başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Alım yapılacak ilanlara göz atmak için https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ adresine gidebilir, ilgili ilanın başvuru şartlarına ve tarihlerine göz atabilirsiniz.