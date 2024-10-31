Öğretmenevlerine KPSS’siz personel alımı başladı: Kadrolar, başvuru şartları ve detaylar

İŞKUR resmi sitesi üzerinden öğretmenevlerine personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, farklı illerde yer alan öğretmenevlerinde aşçı, servis elemanı ve beslenme uzmanı gibi çeşitli kadroların açıldığı belirtildi. İşte KPSS'siz personel alımı kontenjanları ve başvuru şartları…

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Genel Başvuru Şartları Neler?

T.C. vatandaşı olması

Kamu haklarından mahrum olmaması

Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık sorununun bulunmaması

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanması

Başvuru sahiplerinin herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmaları

Alım yapılacak şehirde ikamet ediyor olmaları

En az ilköğretim mezunu olmaları

18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Aşçı

Servis Elemanı

Beslenme Uzmanı

Personel Alımı İlanları

Öğretmenevi Personel Alımı (İŞKUR)

Öğretmenevi Personel Alımı (İŞKUR)

Sivas Zara Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İktisadi İşletmesi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Öğretmenevi ve ASO İktisadi İşletmesi

Kocaeli İzmit Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İktisadi İşletmesi

Nasıl Başvuru Yapılır?

Öğretmenevlerinde çalışmak isteyenler, başvurularını İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Alım yapılacak ilanlara göz atmak için https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/ adresine gidebilir, ilgili ilanın başvuru şartlarına ve tarihlerine göz atabilirsiniz.