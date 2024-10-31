400.000 TL taşıt kredisi! Hangi banka kaç TL taksitle veriyor? 36 ay vadeli ödeme planlarına bakın

36 ay vade ile 400 bin TL taşıt kredisi kullanmak isteyen bir vatandaş, güncel faiz oranları üzerinden hesaplama yaptığında, aylık ödeme tutarlarını merak ediyor. Taşıt kredisi almak isteyenler için her bankanın sunduğu faiz oranları ve geri ödeme planları farklılık gösteriyor. Kredi başvurusu yapmadan önce faiz oranları hakkında detaylı bir araştırma ve karşılaştırma yapmak, uygun faiz oranlarıyla geri ödeme planı hazırlamak vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

Bankaların Faiz Oranları ve Ödeme Planları

A Haber Foto Arşiv

Akbank

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 893.562 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 893.262 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 893.262 TL

A Haber Foto Arşiv

Kuveyt Türk

Faiz Oranı: %3,72

Aylık Taksit: 23.666,78 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 854.304 TL

Vakıf Katılım

3 Ay Ertelemeli

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 24.351,04 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 878.637 TL

TEB

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 25.577,95 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 922.806 TL

A Haber Foto Arşiv

Ziraat Katılım

Faiz Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 26.828,54 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 967.827 TL

ALJ Finans

Faiz Oranı: %4,89

Aylık Taksit: 28.530,65 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.029.403 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %5,05

Aylık Taksit: 29.222,00 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.053.992 TL

A Haber Foto Arşiv

Halk Bankası

Faiz Oranı: %5,15

Aylık Taksit: 29.657,01 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.069.652 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %5,24

Aylık Taksit: 30.050,39 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.083.814 TL

Anadolubank

Faiz Oranı: %5,30

Aylık Taksit: 30.313,61 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.093.289 TL

A Haber Foto Arşiv

Şekerbank

Faiz Oranı: %6,21

Aylık Taksit: 34.394,16 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.240.189 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %6,29

Aylık Taksit: 34.760,23 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.253.368 TL