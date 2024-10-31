400.000 TL taşıt kredisi! Hangi banka kaç TL taksitle veriyor? 36 ay vadeli ödeme planlarına bakın
Araç sahibi olmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konuların başında taşıt kredisi seçenekleri ve faiz oranları geliyor. Taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların faiz oranlarını ve ödeme koşullarını araştırıyor, karşılaştırma yapıyor. Peki, 2024 yılında 400 bin TL taşıt kredisi almak isteyen bir vatandaş aylık ne kadar ödeme yapacak? Hangi bankalar daha cazip oranlar sunuyor? İşte 36 ay vadeli ödeme planları…
36 ay vade ile 400 bin TL taşıt kredisi kullanmak isteyen bir vatandaş, güncel faiz oranları üzerinden hesaplama yaptığında, aylık ödeme tutarlarını merak ediyor. Taşıt kredisi almak isteyenler için her bankanın sunduğu faiz oranları ve geri ödeme planları farklılık gösteriyor. Kredi başvurusu yapmadan önce faiz oranları hakkında detaylı bir araştırma ve karşılaştırma yapmak, uygun faiz oranlarıyla geri ödeme planı hazırlamak vatandaşlar için büyük önem taşıyor.
Bankaların Faiz Oranları ve Ödeme Planları
Akbank
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 24.757,30 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 893.562 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 24.757,30 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 893.262 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 24.757,30 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 893.262 TL
Kuveyt Türk
Faiz Oranı: %3,72
Aylık Taksit: 23.666,78 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 854.304 TL
Vakıf Katılım
3 Ay Ertelemeli
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 24.351,04 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 878.637 TL
TEB
Faiz Oranı: %4,19
Aylık Taksit: 25.577,95 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 922.806 TL
Ziraat Katılım
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 26.828,54 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 967.827 TL
ALJ Finans
Faiz Oranı: %4,89
Aylık Taksit: 28.530,65 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.029.403 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %5,05
Aylık Taksit: 29.222,00 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.053.992 TL
Halk Bankası
Faiz Oranı: %5,15
Aylık Taksit: 29.657,01 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.069.652 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %5,24
Aylık Taksit: 30.050,39 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.083.814 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %5,30
Aylık Taksit: 30.313,61 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.093.289 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %6,21
Aylık Taksit: 34.394,16 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.240.189 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %6,29
Aylık Taksit: 34.760,23 TL
Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.253.368 TL