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400.000 TL taşıt kredisi! Hangi banka kaç TL taksitle veriyor? 36 ay vadeli ödeme planlarına bakın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2024 10:20 Güncelleme: 31.10.2024 10:20
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400.000 TL taşıt kredisi! Hangi banka kaç TL taksitle veriyor? 36 ay vadeli ödeme planlarına bakın

Araç sahibi olmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konuların başında taşıt kredisi seçenekleri ve faiz oranları geliyor. Taşıt sahibi olmak isteyen vatandaşlar bankaların faiz oranlarını ve ödeme koşullarını araştırıyor, karşılaştırma yapıyor. Peki, 2024 yılında 400 bin TL taşıt kredisi almak isteyen bir vatandaş aylık ne kadar ödeme yapacak? Hangi bankalar daha cazip oranlar sunuyor? İşte 36 ay vadeli ödeme planları…

36 ay vade ile 400 bin TL taşıt kredisi kullanmak isteyen bir vatandaş, güncel faiz oranları üzerinden hesaplama yaptığında, aylık ödeme tutarlarını merak ediyor. Taşıt kredisi almak isteyenler için her bankanın sunduğu faiz oranları ve geri ödeme planları farklılık gösteriyor. Kredi başvurusu yapmadan önce faiz oranları hakkında detaylı bir araştırma ve karşılaştırma yapmak, uygun faiz oranlarıyla geri ödeme planı hazırlamak vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

Bankaların Faiz Oranları ve Ödeme Planları

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Akbank

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 893.562 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 893.262 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 893.262 TL

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Kuveyt Türk

Faiz Oranı: %3,72

Aylık Taksit: 23.666,78 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 854.304 TL

Vakıf Katılım

3 Ay Ertelemeli

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 24.351,04 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 878.637 TL

TEB

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 25.577,95 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 922.806 TL

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Ziraat Katılım

Faiz Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 26.828,54 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 967.827 TL

ALJ Finans

Faiz Oranı: %4,89

Aylık Taksit: 28.530,65 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.029.403 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %5,05

Aylık Taksit: 29.222,00 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.053.992 TL

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Halk Bankası

Faiz Oranı: %5,15

Aylık Taksit: 29.657,01 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.069.652 TL

DenizBank

Faiz Oranı: %5,24

Aylık Taksit: 30.050,39 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.083.814 TL

Anadolubank

Faiz Oranı: %5,30

Aylık Taksit: 30.313,61 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.093.289 TL

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Şekerbank

Faiz Oranı: %6,21

Aylık Taksit: 34.394,16 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.240.189 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: %6,29

Aylık Taksit: 34.760,23 TL

Toplam Geri Ödeme Tutarı: 1.253.368 TL

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