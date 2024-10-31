Altın alacaklara 6 farklı yöntem! Faruk Erdem yatırımcıya yol haritası çizdi: İşte kazançlı ve güvenli yollar...

Altın fiyatlarındaki dalgalanma ve rekor seviyeler yatırımcıların gözlerini yeniden altına çevirmesine neden oldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında altın yatırımına dair en güvenilir yöntemleri ve riskleri değerlendirerek yatırımcılara altın almanın altı yolunu açıkladı.

1. İnternetten Altın Alımı: Dijital Dikkat Şart

Erdem, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, internetten altın almanın yaygın hale geldiğini belirtti. İnternette bazı rafineriler güvenli bir şekilde altın satışı yaparken, alışveriş sitelerinden altın alırken dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı. Erdem, "İnternette şöyle bir tehlike var. Tamam rafineriler güvenli ama bazı alışveriş siteleri de altın satıyor. Oradan altın alabilirsin ama bu çok güvenli değil, aman orada dikkat etmek lazım" dedi. Güvenilir olmayan platformlar para kaybına yol açabilir, bu yüzden kullanıcıların yalnızca güvenilir sitelerden alışveriş yapması tavsiye ediliyor.

2. Kuyumcudan Fiziksel Altın Almak: Geleneksel Tercih

Kuyumcular, geleneksel altın yatırımının ana kanallarından biri olmaya devam ediyor. Altın yatırımı yapacaklara, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları öneren Erdem aynı zamanda kuyumcunun konumunun fiyat farkı yaratabileceğini ifade ediyor. Erdem, "Kapalı çarşıda alırsanız al-sat arasındaki fark daha az. Mesela 30-40 lira ama İstanbul'un biraz dışındaki kuyumculara gidiyorsanız buradaki al-sat arasındaki fark ise 200 liraya kadar çıkabiliyor" diye ekledi. Fiziksel altının kaybolma veya çalınma risklerine de dikkat çekti.

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3. Bankalardan Dijital Altın Almak: Küçük Yatırımlar İçin Güvenli Seçenek

Bankalar, saklama riski olmadan dijital altın alımı için güvenli bir yöntem sunuyor. Bankalarda, 0.1 gram gibi küçük miktarlarda dahi alım yapılabiliyor. Erdem, bankalar arasında alım-satım farklarının değişkenlik gösterdiğini belirtirken, özellikle düşük miktarlarda yatırım yapmak isteyenler için bankaların ideal bir seçenek olduğunu vurguladı.

4. Borsada Altın Yatırımı: Düşük Miktarla Uzun Vadeli Kazanç

Borsadan altın alımının hem güvenli hem de düşük miktarda yatırım yapma imkânı sunduğunu aktaran Erdem, "Borsada artık altın yatırımı yapılabiliyor. Darphane borsada yer aldı." ifadesini kullanarak, küçük yatırımlarla uzun vadeli kazanç sağlanabileceğini belirtti. Erdem, özellikle düşük maliyetle altın yatırımına başlamak isteyenlere bu yöntemi önerdi.

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5. Altına Yatırım Fonları: Uzman Yönetiminde Çeşitlendirilmiş Yatırım

Erdem, altın fonlarının da bir yatırım seçeneği olarak değerlendirilebileceğini vurguladı. "Altına yatırılan fonlar var. Bunlar da yine banka yoluyla ya da aracı kurumlar yoluyla yapılabilecek yatırımlar." diyerek yatırımcıların bankalar veya aracı kurumlar yoluyla bu fonlara küçük miktarlarda yatırım yapabileceğini belirtti.

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6. Maden Şirketlerine Ortaklık: Dolaylı Altın Yatırımı

Erdem'in listesine eklediği son seçenek ise altın maden şirketlerinin hisselerine yatırım yapmak. Bu yöntemde doğrudan altın alınmıyor ancak altın üreten maden şirketlerinin performansı ve altın fiyatlarındaki artışlar üzerinden dolaylı olarak altın yatırımının getirisinden faydalanılabiliyor. Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte bu şirketlerin hisseleri de değer kazanabiliyor ancak şirket performansının da önemli bir faktör olduğuna dikkat çekiliyor.

Erdem, altın almanın birçok yolunun bulunduğunu belirtirken her yöntemin kendine özgü riskleri olduğunu ve yatırımcıların güvenilir kaynaklardan alım yapmaya dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Geleneksel yöntemlerden dijital seçeneklere kadar altın yatırımı konusunda bilinçli bir tercih yapılmasının yatırımcıya kazanç sağlama ihtimalini artırdığına işaret etti.