KPSS şartsız personel alımı! İŞKUR Kasım ayı personel alımı ilanları yayınlandı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Kasım ayı itibarıyla yeni personel alımları yapılacağını duyurdu. Toplamda 96.876 kişilik personel alımı yapan İŞKUR, elektrikçiden aşçı yardımcısına, güvenlik görevlisinden depo işçisine, büro memurundan aşçı yardımcısına kadar geniş bir yelpazede pozisyonları ilan etti. İş başvuruları, İŞKUR’un e-şube sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilecek. İşte, İŞKUR kasım ayı personel alım ilanları ve başvuru şartları…
İŞKUR'un Kasım ayı ilanlarını yayınladı, 96.876 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alım yapılacak pozisyonlar arasında elektrikçi, şoför, temizlik görevlisi, çocuk gelişim uzmanı, güvenlik görevlisi, depo işçisi ve büro memuru gibi çok sayıda farklı branş yer alıyor. Personel alımı ilanlarının bazılarında KPSS şartı aranmıyor. Her meslek grubuna özel başvuru şartları İŞKUR'un internet sitesinde detaylı bir şekilde açıklanmış durumda. Başvuru şartları, aranan pozisyonun niteliklerine göre değişiklik gösteriyor.
En Fazla Alım Yapılacak Meslekler
Kasım ayında yapılacak alımlar kapsamında, belirli sektörlerdeki eleman ihtiyacının yüksek olduğu görülüyor. İŞKUR'un sağladığı verilere göre en çok alım yapılacak pozisyonlar şunlardır:
Beden İşçisi (Genel): 23.654
Temizlik Görevlisi: 4.134
Satış Elemanı/Danışmanı: 1.959
Konfeksiyon İşçisi: 1.811
Servis Elemanı (Garson): 1.611
Ambar/Depo Görevlisi: 1.498
Paketleme İşçisi: 1.496
Makineci (Dikiş): 1.213
Ön Muhasebecisi: 1.098
Kasiyer: 1.089
Tır-Çekici Şoförü: 975
Büro Memuru (Genel): 952
Başvuru Nasıl Yapılır?
İş arayan adaylar, İŞKUR'un e-şube sistemine kayıt olarak istedikleri pozisyon için başvuruda bulunabilirler. "Güncel İş İlanları" veya "İstihdam" bölümünde yer alan filtreleme seçenekleri sayesinde, mesleki tercihlerine göre ilanları inceleyebilirler.
İlanların tamamına ulaşmak ve başvuru yapmak için tıklayınız.