KPSS şartsız personel alımı! İŞKUR Kasım ayı personel alımı ilanları yayınlandı

İŞKUR'un Kasım ayı ilanlarını yayınladı, 96.876 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alım yapılacak pozisyonlar arasında elektrikçi, şoför, temizlik görevlisi, çocuk gelişim uzmanı, güvenlik görevlisi, depo işçisi ve büro memuru gibi çok sayıda farklı branş yer alıyor. Personel alımı ilanlarının bazılarında KPSS şartı aranmıyor. Her meslek grubuna özel başvuru şartları İŞKUR'un internet sitesinde detaylı bir şekilde açıklanmış durumda. Başvuru şartları, aranan pozisyonun niteliklerine göre değişiklik gösteriyor.

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En Fazla Alım Yapılacak Meslekler

Kasım ayında yapılacak alımlar kapsamında, belirli sektörlerdeki eleman ihtiyacının yüksek olduğu görülüyor. İŞKUR'un sağladığı verilere göre en çok alım yapılacak pozisyonlar şunlardır:

Beden İşçisi (Genel): 23.654

Temizlik Görevlisi: 4.134

Satış Elemanı/Danışmanı: 1.959

Konfeksiyon İşçisi: 1.811

Servis Elemanı (Garson): 1.611

Ambar/Depo Görevlisi: 1.498

Paketleme İşçisi: 1.496

Makineci (Dikiş): 1.213

Ön Muhasebecisi: 1.098

Kasiyer: 1.089

Tır-Çekici Şoförü: 975

Büro Memuru (Genel): 952

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Başvuru Nasıl Yapılır?

İş arayan adaylar, İŞKUR'un e-şube sistemine kayıt olarak istedikleri pozisyon için başvuruda bulunabilirler. "Güncel İş İlanları" veya "İstihdam" bölümünde yer alan filtreleme seçenekleri sayesinde, mesleki tercihlerine göre ilanları inceleyebilirler.

İlanların tamamına ulaşmak ve başvuru yapmak için tıklayınız.