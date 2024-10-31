Hac kura sonuçları isim listesi sorgulama e-Devlet | 2025 TC ile Hac kura sorgulama nasıl yapılır?

2025 yılı hac kuraları heyecanla bekleyen hacı adayları için çekildi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş, kura sonuçlarına odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak olan sonuçlar, adayların kutsal topraklara gitme hayallerini gerçeğe dönüştürecek. İşte 2025 hac kurasına dair tüm bilgiler...

2025 Hac Kuraları Çekildi!

2025 yılı hac kurası, 31 Ekim Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimi, saat 10.30'da noter ve katılımcıların huzurunda başladı, Türkiye'nin dört bir yanından hacı adayları bu anı canlı olarak takip etti.

Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi YouTube kanalı olan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Bu sayede kura çekimlerine katılamayan hacı adayları da evlerinden veya iş yerlerinden bu anı canlı izleme imkanına sahip oldu. Hac ve Umre Hizmetleri Genel müdürü Remzi Bircan da hac süreciyle ilgili bilgi vererek, kurada ismi çıkan hacı adaylarının kesin kayıtlarını 4 Kasım'dan itibaren yapabileceğini açıkladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri saat 21.00'dan itibaren e-Devlet üzerinden yayınlanacak.

Hac Kura Sonuçları Nereden ve Ne Zaman Öğrenilecek?

Hacı adaylar kura sonuçlarını saat 21:00'dan sonra e-Devlet üzerinden öğrenecek. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından adaylara kısa mesaj yoluyla kura sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapılacağı tahmin ediliyor.

Sonuçlar saat 21.00 itibarıyla açıklanınca aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA!