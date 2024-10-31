En kindar hayvan ortaya çıktı! 17 yıl boyunca unutmuyor

Dr. Marzluff, 2006 yılında Washington Üniversitesi kampüsünde başladığı deneyde, dev bir maske takarak yedi kargayı yakaladı. Bu kargalar kısa süre içinde serbest bırakıldı ancak yakalanmanın ve gözlemlenmenin travmatik etkilerinin kuşlar üzerinde uzun süreli bir etki bırakacağı düşünülüyordu. Deneyin başlangıcından itibaren Dr. Marzluff ve asistanları maske takarak kampüste dolaşıp hangi kargaların saldırgan sesler çıkardığını gözlemlediler.

Kin Süresi ve Azarlama Davranışı

Deneyin başlama tarihinden yaklaşık yedi yıl sonra, Dr. Marzluff'un karşılaştığı kargaların yarısı yüksek sesle "gak" diye ses çıkararak azarlamaya başladı. Ancak araştırma süresince kin tutan kargaların sayısının zamanla azaldığı gözlemlendi. Dr. Marzluff, Eylül ayında not defterine 16 karga ile karşılaştığını kaydetti ve ilginç bir şekilde, bu kargaların hepsi onu görmezden geldi.

Kuzgunlar Üzerine Ekstra Araştırmalar

Viyana Üniversitesi'nden bilişsel bilimci Christian Blum, kargagiller familyasından kuzgunları kullanarak benzer bir deney gerçekleştirdi. 2011-2015 yılları arasında süren bu çalışmada maske takarak bir kuş kafesinin önünden ölü bir kuzgun taşıdı. Sonuçlar, kuzgunların da "tehlikeli" maske ile karşılaştıklarında yüksek bir frekansta azarlama gösterdiğini ortaya koydu. Dr. Blum, kuzgunların da uzun süre kin tutabilen hayvanlar olduğunu vurguladı.