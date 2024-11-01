01 Kasım 2024, Cuma
"Kral yiyeceği" artık Anadolu'da! Deneme amaçlı dikti sonuç şaşkına çevirdi! Kanser düşmanı vücut dostu
"Kral yiyeceği" veya "mor majeste", Avrupa'da yaygınlığıyla bilinen bu mucizevi ürün artık ülkemizde de yetiştiriliyor. Deneme amaçlı Doğu Anadolu'nun verimli toprakları ile buluşturuldu ve sonuçlar hemen hemen herkesi şaşkına çevirdi. İçeriğindeki potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı ile adeta vücut için bomba olan "mor şifa"daki ilk hasattan oldukça verim alındı. Üstelik kanser başta olmak üzere birçok rahatsızlığı da iyi geliyor...
Giriş Tarihi: 01.11.2024 00:56 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 00:56