"Kral yiyeceği" artık Anadolu'da! Deneme amaçlı dikti sonuç şaşkına çevirdi! Kanser düşmanı vücut dostu

NORMAL PATATESE FARK ATTI

Oral, mor patates ile bölgede yaygın olarak üretilen patatesin aynı şartlarda yetiştiğini, buna rağmen katma değer olarak 4 katı kadar bir fark oluştuğunu belirtti. Ovada ilk denemede çok iyi verim alındığına dikkati çeken Oral, "Normal patateste 4,5 ile 6 ton arasında dönümde rekolte bekleniyor. Biz mor patateste yumrular küçük olduğu için 2,5 ton beklentimiz vardı. Bu yarı yarıya rekolte bile olsa fiyat aralığı, katma değerini pazar aralığı yüksek olduğu için kapatmış oluyordu. En kötü ihtimali buydu ama biz normal patates kadar rekolte elde etmiş olduk." diye konuştu.