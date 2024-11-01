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"Kral yiyeceği" artık Anadolu'da! Deneme amaçlı dikti sonuç şaşkına çevirdi! Kanser düşmanı vücut dostu

"Kral yiyeceği" veya "mor majeste", Avrupa'da yaygınlığıyla bilinen bu mucizevi ürün artık ülkemizde de yetiştiriliyor. Deneme amaçlı Doğu Anadolu'nun verimli toprakları ile buluşturuldu ve sonuçlar hemen hemen herkesi şaşkına çevirdi. İçeriğindeki potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı ile adeta vücut için bomba olan "mor şifa"daki ilk hasattan oldukça verim alındı. Üstelik kanser başta olmak üzere birçok rahatsızlığı da iyi geliyor...

İHA
Giriş Tarihi: 01.11.2024 00:56 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 00:56
Kral yiyeceği artık Anadolu’da! Deneme amaçlı dikti sonuç şaşkına çevirdi! Kanser düşmanı vücut dostu

Deneme amaçlı ülkemizde dikilen "mor şifa"da sonuçlar şaşkına çevirdi. Avrupa'da yaygın olan bu şifa kaynağı besin verimli topraklarımızla uyum sağladı ve oldukça bereketli bir hasat yapıldı.

Kral yiyeceği artık Anadolu’da! Deneme amaçlı dikti sonuç şaşkına çevirdi! Kanser düşmanı vücut dostu

"Kral yiyeceği" olarak da bilinen bu besinin faydaları say say bitmeyen türden. Kanser başta olmak üzere obezite ve bağışıklığın güçlenmesine de iyi gelen "mor şifa" içerdiği antioksidanlar ve yüksek besin değeri dolayısıyla oldukça ilgili görüyor.

Kral yiyeceği artık Anadolu’da! Deneme amaçlı dikti sonuç şaşkına çevirdi! Kanser düşmanı vücut dostu

Erzurum Ticaret Borsasının çalışmaları sonucu deneme amacıyla Pasinler Ovası'nda yaklaşık 7 dönüm arazi üzerine ekilen mor patates, toprağa uyum sağladı. Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin ilk hasadı tamamlandı. Borsa Başkanı Hakan Oral, bölgedeki üreticinin yetiştirdiği ürünlerde daha fazla katma değer sağlaması için kurum olarak çalışmalar yaptıklarını, mor patates ekme fikrinin de bunların neticesinde çıktığını söyledi.

Kral yiyeceği artık Anadolu’da! Deneme amaçlı dikti sonuç şaşkına çevirdi! Kanser düşmanı vücut dostu

ÇİFÇİLER DE MEMNUN

Eskişehir Hanımeli Kooperatifi ile ortak bir proje geliştirerek Erzurum'da mor patatesi ilk defa denediklerini aktaran Oral, "Pasinler'de 7 dönüm arazide beşinci ayda mor patatesi ektik. Şu anda hasat dönemindeyiz ve beklediğimizin çok üstünde bir rekolte ortaya çıktı. Erzurum'un bereketli toprakları mor patatese kavuştu, mor patatese de bereketini yansıtmış oldu. Üreticilerimizin, çiftçilerimiz de çok memnun." dedi.

Kral yiyeceği artık Anadolu’da! Deneme amaçlı dikti sonuç şaşkına çevirdi! Kanser düşmanı vücut dostu

NORMAL PATATESE FARK ATTI

Oral, mor patates ile bölgede yaygın olarak üretilen patatesin aynı şartlarda yetiştiğini, buna rağmen katma değer olarak 4 katı kadar bir fark oluştuğunu belirtti. Ovada ilk denemede çok iyi verim alındığına dikkati çeken Oral, "Normal patateste 4,5 ile 6 ton arasında dönümde rekolte bekleniyor. Biz mor patateste yumrular küçük olduğu için 2,5 ton beklentimiz vardı. Bu yarı yarıya rekolte bile olsa fiyat aralığı, katma değerini pazar aralığı yüksek olduğu için kapatmış oluyordu. En kötü ihtimali buydu ama biz normal patates kadar rekolte elde etmiş olduk." diye konuştu.