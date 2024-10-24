Türkiye, yine büyük meydan okumalarla karşı karşıya.Bölgemizde haritalar yeniden çizilir, ittifaklar ve işbirlikleri ezber bozan zeminde şekillenirken Ankara'nın sergilediği milli duruşa karşı gayri milli unsurlar bir kez daha harekete geçirildi.Ülkemiz savunma sanayinin gözbebeği TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını, hadisenin sıcaklığı içinde de olsa çok boyutlu değerlendirmek zorundayız.... Bu derece profesyonel terör eyleminin uzun süre öncesinden keşif ve planlamasının yapılmış olabileceğini öngörebiliriz.... CumhurbaşkanıBRICS Zirvesi için Rusya'nın(Tataristan) Kazan kentinde ikenK.Kazan'daki TUSAŞ tesislerinin hedefalınmasını özellikle zamanlaması açısındanuluslararası boyutuyla ele alabiliriz.... Türk savunma sanayindeki yerli devrimden rahatsız olan tüm yabancı mihrakların sinsi planları bulunduğunu varsayabiliriz.

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Eldeki ilk veriler...Esasenistihbaratın en çok duyarlı olduğu alanlarınbaşında savunma sanayi ve çalışanlarıgeliyor. Ve maalesef dünkü saldırı,yöntemi itibarıyla 2016 yılında AtatürkHavalimanı'nda gerçekleşen terör eyleminede çok benziyor....Büyük İsrail projesine karşı çıkan!BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütüile dirsek teması kuran?Türk Devletleri Teşkilatını hayatageçiren!Terörün belini kıran ve Edirne-Kandil hattındaki küresel alçak kurguyubozan!ideali ile her türlü riski göze alarakterörü Türkiye'nin gündeminden tamamençıkarmak isteyen!Listeyi uzatmak mümkün...Tam da bu nedenle Sn. Cumhurbaşkanımızınçağrısının ne kadar mühim ve gerekli olduğu daha iyi anlaşılıyor.Sn.i'nin,sözünün hakikikarşılığı net olarak ortaya çıkıyor.Bu aşamada...ile, milletin vicdanında karşılık bulması umulan yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.İçinde, ince ayar gerektiren unsurlar barındırsa da Devlet Bey'in tarihi inisiyatifinin, terörü besleyen küresel çetelerin tüm hesaplarını bozduğuna, Türkiye'yi ve Türk milletinin varlığını hedef alan odakları derinden sarstığına kuşku yok....Teröristle amansız mücadele sürecektir.Terör ve maşaları Türkiye'yiuzaklaştıramayacaktır.Devlet Bey, -tabiri caizse-şöyle bir sallamış ve hakiki görüntününbelirginleşmesi için özveri göstermiştir.Cumhurbaşkanımız dadeğinerek,Cumhur İttifakı kimliğiyle de Devlet Bey'e destek vermiştir....TUSAŞ'taki canlarımızla birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türk devleti, onların kanını inşallah yerde bırakmayacaktır!