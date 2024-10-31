Cuma Suresi okunuşu ve anlamı: Cuma Suresi’nin önemi ve faziletleri

Cuma Suresi, Kuran-ı Kerim'in 28. cüzünde yer alır ve toplamda 11 ayetten oluşur. Müslümanlar için cuma günleri özel bir ibadet günü olduğundan, Cuma Suresi'nin cuma namazında okunması tavsiye edilir. Cuma Suresi, Esmâ-i Hüsnâ'dan dört kutsal ismin yer aldığı etkileyici bir tesbih ifadesiyle başlar ve Peygamber Efendimizin (s.a.v.) gönderiliş hikmetlerine vurgu yapar. İslam'ın evrensel mesajı vurgulanır ve cuma namazının Müslümanlar için taşıdığı derin anlamlar öne çıkarılır.

Cuma Suresi (A Haber Foto Arşiv)

Cuma Suresi Arapça Okunuşu

1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.1. Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.

2. Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.

3. Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu.

4. Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi.

5. Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

6. Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.

7. Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne.

8. Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune.

9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.

10. Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune.

11. Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

Cuma Suresi (AA)

Cuma Suresi Türkçe Anlamı

1. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder.

2. O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.

3. (Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir

4. İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

5. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

6. De ki: "Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!"

7. Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir.

8. De ki: "Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir."

9. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

10. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

11. (Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

Cuma Suresi (A Haber Foto Arşiv)

Cuma Suresi'nin Önemi ve Faziletleri Nelerdir?

İslam dünyasında müminler için manevi değeri büyük olan Cuma Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en faziletli surelerinden biridir. Cuma gününün anlam ve ruhuna uygun olarak okunması gerekmektedir.

Cuma Suresi'ni düzenli olarak okuyanlar için büyük faydalar bulunur. Özellikle kısmeti kapalı olduğunu hisseden bireylerin bu sureyi günlük 3, 5 veya 7 defa okumaları tavsiye edilir. Bu düzenli okuma alışkanlığının, Allah'ın izniyle kişinin işlerinde kolaylık ve hayatında açılım getireceğine inanılır. Ayrıca bekâr olanların kısa sürede evlenmesi ve eşler arasındaki dargınlıkların giderilmesi için bu surenin günde 3 veya 7 defa okunması önerilir.

Cuma Suresi'nin 4. ayeti, bereket ve koruma amacıyla evde ya da işyerinde belirli bir yere asıldığında o ortama bereket getirir. Bu ayet sayesinde, Allah tarafından o yer felaketlerden korunur, huzur dolar.