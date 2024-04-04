yerel seçimlerininsonuçları ile ilgilipek çok şeyyazıldı, söylendi.Nedenler sıralandı.Gerekçeleranlatılmaya çalışıldı.Elbette enetkileyici olanıise Cumhurbaşkanı'dan geldi. Öncekiakşam gerçekleşen AK PartiMYK toplantısından yansıyandeğerlendirmeler, başlıbaşına siyasal manifesto niteliğikazandı. Onlarca faktörarasında benim açımdanen önemli olanıile ilgili bölümdü.Yani, sadece oy kaybı değil,kan ve ruh kaybı da yaşandığıuyarısıydı!İşte bu nedenle, seçim analizini sadece bünye içi ile sınırlandırmamak hem ileriye bakmak hem de rakibi iyi etüt etmek gerektiği kanaatindeyim. Ortadaki tablo kuşkusuz zor ve zorlu. Ama ne olursa olsun... Alınması gereken dersi aşan ders çıkarma eğilimi doğru olmadığı gibikolaycılığı da hiç doğru değil!

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Güncel psikososyal ve ekonomik faktörlerin ürettiği tepkisellik üzerinden yaklaşılabilir. Sandığa gitmeyen seçmen, geçersiz oy kullanan seçmen, mesaj verme kaygısıyla alternatif adaya/partiye oy veren seçmen gibi.tanımlamasını esas alarak ilerlemek de söz konusu olabilir. Ki'ninsözü, rehber kabul edilebilir.AK Parti teşkilatlarının devlet gücüne abanması, kerameti kendinde menkul zannetmesi, yerel güç merkezine dönüşmesi üzerinde durulabilir, hatta iş tutma biçimi de eleştirilebilir.Uzun iktidar yıllarından cesaret alan günümüz bürokrasisinin çalışma tarzı, aşırı özgüveni, gri alanda duran icraatları ve sahayı doktrine etme çabasından doğan problemler de masaya yatırılabilir.Kampanya stratejisi, düzenli istişare açığı, süreç yönetiminde esnek politika geliştirme ve yeni dil üretme eksikliği ele alınabilir. Külliye ile Genel Merkez arasında daha etkin eşgüdüm gereği de ileri sürülebilir. İl bazında büyük mitingler yerine, seçmene ve gündemine odaklı daha butik ve kitlenin ihtiyaçlarına odaklı siyasi performans önerisi de dikkate alınabilir.

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CHP, eski CHP değildir.Zihniyeti değişmemiştir. Lakinideolojik köklerini baskılamaksuretiyle popülizm yapabilmekte,reaksiyoner seçmenikonsolide edebilmektedir.31 Mart'ta ulaştığınokta hizmet siyasetinin yada projeciliğin ürünü değildir.Yaygın görüşe göre, başarısıkonjonktüreldir. Yinede yakın izlemeyi gerektirmektedir.Zira kumsallardanAnadolu'ya açılabilmiştir.Seçmen AK Parti'ye,iktidarda iken muhalefet vedenetleme görevi de vermiştir.Ve bu çok değişik birdurumdur. Seçimsiz dönemdeenflasyonla ve terörle mücadeledesağlanacak başarı ilksandığın doğrultusunu belirleyecektir.Bu yüzden... Merkezisiyasette (anayasa dahil) yapısalreform, yerel siyasette isepozitif muhalefet edebilmek,hayırlı işlere sahip çıkabilmekAK Parti için yeni bir tecrübeolduğu gibi seçmen nezdindebüyük prestij de kazandıracaktır.Mega yatırımlar, fizikidönüşümler seçmen için nekadar gerekli ise geniş kitlelerleduygusal bağ kurulmasıve bu gayretin sezonluk kalmaması,kesintisiz sürdürülmeside o kadar gereklidir.... 6'lımasa buluşmaları CHP içdinamiklerine sağ partileri,muhafazakâr siyaseti yakındantanıma şansı vermiş, geçmişindesağdan izler bulunangibi isimlere,fırsatçı işbirlikleri ve ekipodaklı vaatlerle yeni bir yolaçmıştır.Pandemi dönemindeekonomiyi ve toplumsalmorali ayakta tutmakiçin faydalı olan,yöntemi,AK Parti için zamanlaciddisıkıntısı yaratmış, bu sıkışıklıkmaalesef sandığa olumsuztesir etmiştir....Dünle beraber gitti cancağızım Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lâzım.