Yerel seçim kampanyası, ilk günlerinheyecanından giderek uzaklaşmakta,boyutuna takılmakta. Vatandaş dabirini tercih edeceği son güne odaklanmakta. Gelecek tasarımı ve PROJE mi, günü kurtarma ve POLEMİK mi? Hangisi ağır basacak?Bu tespitin sağlamasını İstanbul özelinde yapmak mümkün. Seçime 24 gün kalasahaya yansıtırken,tarzını kabul ettirmeye çabalamakta. Zaten,boyutuna geldiğinde, popülist söylemlenoktasında İmamoğlu'nun, rakiplerine göre ileride olduğu kamuoyunun da malûmu! Evet, bizim milletsever. Ama polemiğin anlık cazibesi şayet tadında bırakılmaz dadurumuna dönüştüğü fark edilirse, seçmen feraseti bu oyunu çabucak kavrar ve o adayın biletini kesiverir!... Cumhurbaşkanı'ın kuzeyden güneye, batıdan doğuyaAnadolu'nun nabzının tutma, kitlelerlemeydanlarda buluşma ve icraat performansıdışında, muhalefet partilerinin dinamik faaliyetsergilediğini savunmak şimdilik güç. Salontoplantıları, sembolik aday tanıtımları ve küçükölçekli mitinglere indirgenen muhalefet kampanyasınınhakiki manada heyecan dalgası vesöylem zenginliği ürettiği de söylenemez!...Türkiye bir seçimler ülkesi. Daha 10 ay önce iki haftaya, iki büyük seçimi sığdıran, siyaseten neredeyse söylenmedik söz bırakmayan bir demokrasimiz var.Arka arkaya gelen seçimlerin" yarattığı da göz ardı edilemez.Hayat standardına dair önceliklerin, mahalli faktörleri çoğu kez gölgede bıraktığı da bir gerçek.CHP'nin,sendromunda bocalaması, Genel Başkanve muhteris İmamoğlu'nun birbirinden müstakil kampanya yürütmesi, ön seçim, tüzük değişikliği, şeffaflık gibi vaatlerin yerine getirilmemesi, aday belirleme süreçlerindeki çekişmeler, listelere yazılan ama içselleştirilemeyen isimler,'nun devreye girdiği hadiseler, ertelenen hesaplar... Hemen hepsi, CHP tabanını sandıktan soğutmakta ve oy kullanma iştahını kesmekte.DEM Parti'nin özünde ne kadar siyasi parti olduğuna dair tartışmalar bir yana sadece kısa vadeli çıkarımlara dayalı planları, CHP'yi bu işe alet etme biçimi, Özel-İmamoğlu ikilisinin marjinal oylara duyduğu ihtiyaç, bu nedenle Kandil'in yönlendirdiği aktörlerle açık örtülü işbirliğine girmesi...kartının açılıp kapanması,'ın örgüt zoruyla aday ilan edildiği İstanbul'da aktif olmaması... Başlı başına belirsizlik kaynağı.ve'nin, tek başına varoluş mücadelesi üzerinden tabanına verdiği mesaj yeterince ikna edici olmadığı gibi lokal başarı örnekleri dışında, bu iki partinin de kazanmaktan çok kaybettirmeye dönük rol oynayacakları kanaati, bu seçimin bam teli!...AK Parti'nin, Kürt kökenli seçmeni DEMParti ipoteğinde kabul eden zihniyeti aşması,o kitleyle her düzeyde temasını artırmasıve bunun sezonluk temas olarak kalmamasızaruri.Seçim sonrası, ekonomide alınacağı önesürülen kararlara dayalı spekülasyonların önününkesilmesi,propagandasınınetkisizleştirilmesi oldukça önemli!Teşkilatların, yandan değil candan çalışması,desteği ve samimiyetiyle adaya sahipçıkması neticeyi belirleyecek kadar hayati....'un kazanması AK Parti açısından aynı zamandademek.... O, bildiğiniz gibi... Kırk tilkinin kuyruğunu birbirine değdirmeden ilerlemeye uğraşsa da İstanbul yerine, CHP genel başkanlığı hedefli B planı yapacak hassas eşiğe geldiğinin farkında!