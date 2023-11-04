Açtık arşivi, Mayıs 2010'a kadar indik. 33. CHP Kurultayı için yaptığımız ilk tespitlere bir de bugünün gözüyle baktık:Merhum Baykal'ın bir kaset komplosuile CHP Genel Başkanlığı'ndan uzaklaştırıldığı,söylemi ile Türksiyasetine format atma arayışının hızkazandığı günleri hatırladık.Yine de soğukkanlı teşhislerde bulunduğumuzu gördük:delegeyi önüne katıp götürmüş, siyasi pragmatizm ise vefa duygusunu silip süpürmüş!solun yeni markası olarak seçmen nezdinde kazandığı prim, (partideki) eski siyasetin savunucularının ya değişeceğini ya da tasfiyeye uğrayacağını tescilledi.kaba kuvvetle yakaya yapışma zihniyetini yansıtıyordu.seçmene çekici gelse de orta vadede,kantarda tartılır.... CHP Kurultayı'nda,hissedildi. Erdoğan'ın yükselttiği icraat çıtası, karizması, halkla ilişkiler başarısı adeta soldaki alternatif lider arayışının modelini oluşturmuştu.politik dilini geliştirmesine bağlı. Aksi takdirde CHP, klasik solda konuşlanmayan vatandaşın korkularını tetikleyebilir...

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Bugün, 38.'ncisi gerçekleşecek olan CHP Kurultayı'na dair kulis bol.derseniz... Maalesef, kuru gürültü. Ama yine de hafife alınmayacak hususlar dile getiriliyor. Örneğin bugün ciddi bir genel başkanlık yarışı yaşanmayacağı, o işin bittiği konuşuluyor. Kurultay Divan Başkanıile Genel Başkanarasında,ilan edildiği, asıl mücadeleninParti Meclisi için verileceği anlatılıyor. Böylece CHP Meclis Grubu Başkanı'in,oy alabileceği, İstanbul delegeleri arasından bile Kemal Bey'e oy kayması yaşanacağı ileri sürülüyor.... Kılıçdaroğlu görünür gelecekte koltuğu nasılsa bırakacak. Fakat Özel bu kurultayda seçilirse İmamoğlu'nun, Ankara'da bir süre güç gösterisinde bulunamayacağı, bu nedenle desteğinin yönünün değiştiği yorumları paylaşılıyor.... Küçük hesaplar, parti içi dengeler, gelecek adına bugünden tüketilen umutlar.

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13 yıl öncesinden bugüne gelen, Kemal Bey'in seri seçim yenilgileri ile eriyip gideniddiası ilearasında ne fark var ki?CHP'deki en büyük kavga isesonuçlarındankaynaklanıyor.Konunun özü bundanibaret.Bir taraf kendisinin sol olduğunu zannederek kusuru sağ kanada yıkıyor. Öbür taraf,diye övünüp, yine bir seçimmağlubiyetini başarı gibi sunuyor.... Siyasetten soğuyan, duygusal kopuş yaşayan, iktidar olma hayali kâbusa dönen bir kitlenin düş kırıklıkları kalıyor.Buna rağmen, canhıraş çaba içinde olanlar mı? İçlerinde tenzih edeceklerimiz olsa da...