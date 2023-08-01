Dün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Ankara Büromuzda konuğumuzdu. Küresel ve bölgesel jeopolitik riskler, uluslararası arz güvenliği sorunları, sıfır karbon hedefine dayalı üretim zorunlulukları, iç piyasada fiyatlarda gözlenen dengelenme arayışı, enerjinin tüm türevlerini yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Türkiye gibi enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmayı veilerlemeyi hedefleyen bir ülke içinekseni, ekonomik istikrar ve sürdürülebilirlik açısından son derece önemli. Rusya'nın, Ukrayna'yı işgali ile başlayan olaylar dizisi, enerji sahasında önce belirsizliği sonra da fiyatları patlatınca, enerjiyi dışarıdan tedarik eden ülkeler için sürpriz faturalar oluştu. Sadece geçen yıl enerji ithalatına 96,5 milyar dolar ödeyen Türkiye, önceki yılların ortalamasına göre 40-45 milyar dolar ekstra yüke katlanmak durumunda kaldı. Ki bu tutar, cari işlemler dengesi ve net döviz rezervi bakımından da dikkate değer bir tutar!...Hareket noktası 5-6 yıl geriye kadar gitse de...Ham petrol fiyatlarının veya kurların yükseldiği günlerde, pompa fiyatlarının artmaması için akaryakıt üzerinden alınan vergilerden vazgeçildi. Veya zaman zaman elektrik, maliyetinin yüzde 50, doğalgaz ise yüzde 80 altında bir fiyatla nihai tüketiciye ulaştırıldı.Enerjide gerçekçi fiyatlamanın önündeki en büyük engel; bu ihtiyacın, enflasyonun yükseldiği bir ana denk gelmesinden kaynaklanıyor. Bir yandan alım gücünün korunması diğer yandan fiyat istikrarının sağlanması, aynı zamanda cari işlemler dengesinin tesisi gibi hayli güç ve ince ayar gerektiren bir kavşaktayız....Kış aylarına girerken vatandaşların bütçesindekienerji masrafının mutlakagöz önünde tutulması ve öncelikletoplumun en kırılgan kesimlerininkorunmasına dayalı politikası oldu. Sn.Bakan, selefitarafından6 Nisan 2017 tarihinde kamuoyunasunulansık sık atıfta bulundu.başlıklarınadayalı güncel yol haritasını paylaştı.Peki,deyince, neanlamamız gerekiyor?Petrol-doğalgaz arama ve sondajçalışmalarının hızlandırılmasıPetrolve doğalgaz temin edilen ülke ve kaynakçeşitliliğinin artırılmasıDoğalgaz depolamakapasitesinin geliştirilmesiEnerjiiletim ve dağıtım altyapısının güçlendirilmesiEnerjinin verimli kullanımı vemaliyetlerde ciddi tasarrufun sağlanması.çabasına gelince...AR-GE ve yerli üretimle yenilenebilir enerji alanında ilerleme kaydedilmesiNükleer teknolojiden elektrik üretimine geçilmesiMaden ekipmanlarının yerli sanayiden karşılanması.Yerli enerji üretiminin artırılmasıMadenlerin zenginleştirilmesi suretiyle ithalatın azaltılması.Vekonusu...Türkiye'nin enerji ticaretinde merkez ülke olmasıDoğalgaz ve elektrik piyasalarının canlandırılmasıDoğalgaz depolama tesisleri, petrol boru hatları, FSRU ve LNG altyapılarının takviye edilmesi,TEİAŞ, BOTAŞ, TPAO ve ETİMADEN gibi kuruluşların enerji borsasına entegre olacak şekilde yapılandırılması...Elbette listeyi uzatmak mümkün... Lakin işin özü şurada...diye arkanızda duran bir Cumhurbaşkanı varsa... Geçmişten bugüne bağlarını koparmayan sağlam bir ekibiniz varsa... Vizyon belgeniz de bütün bunlara eşlik ediyorsa... Enerji ve savunma sanayii örneklerinde olduğu gibi Türkiye'nin her alanda ezber bozması, mucizelere imza atması mümkün...