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Haberler Okan Müderrisoğlu Mevzubahis olan vatan, Doğru Adam Erdoğan...
OKAN MÜDERRİSOĞLU
Mevzubahis olan vatan, Doğru Adam Erdoğan...

Mevzubahis olan vatan, Doğru Adam Erdoğan...

01.05.2023, Pazartesi

Ankara Millet Bahçesi, insan seli... Hava kapalı, ara ara yağmur da çiseliyor. "Beraber yürüdük biz yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda" ruhuyla alanı dolduranlar, "Ankara'nın denizi yok ama sevgisi okyanustur!" pankartları ile karşılıyor Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı.
Meydanı hareketlendirenler elbette "kadınlar ve gençler..."
Ortak paydalarında ise Türkiye'nin gururları ile liderini buluşturan o mesaj var:
"Denizde TCG ANADOLU, karada TOGG, gökyüzünde Kızılelma... Nereye baksan Reis'ten bir imza!"

***


Bu noktada Orhan Karakurt ismine ayrı bir parantez açmalıyız. İlk günden itibaren Erdoğan'ın yanındaydı. AK Parti mitinglerinin vazgeçilmezi oldu. Dün de kitleyi coşturmayı ve o coşkuyu Erdoğan'la buluşturmayı bildi. "Türkiye Yüzyılı'nın mimarı sizsiniz" diyerek, heyecanla Cumhurbaşkanı'nı bekleyen on binlere, sade vatandaşlara 14 Mayıs için tek tek değerini ve önemini en güçlü şekilde hatırlattı.



İlginçtir, Erdoğan'ın gelişi ile güneş de açtı. "Rabbim bizi, sizin sevginizden mahrum etmesin" sözü, "Amin" sedasıyla karşılık buldu. Belli ki önceki gün İstanbul Teknofest'teki ilgi, ardından İzmir'deki mitinge yüksek katılım Cumhurbaşkanı'nı memnun etmiş. Bu nedenle Başkent'teki muhteşem kalabalık Erdoğan'a "14 Mayıs'ın ayak seslerini duyuyoruz" dedirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan siyaseti, CHP'li belediyelerin yetersizliği, 9'lu Masa'nın üstündeki Kandil gölgesi, Erdoğan'ın eleştirilerinden nasibini aldı. Cumhurbaşkanı'nın, Kurtuluş Savaşı'nda top sesleri Meclis'te duyulurken Ankaralıların sergilediği dik duruş ile 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin benzerliğine ilişkin anlatımı ise mitinge damgasını vurdu. FETÖ/PKK/Kılıçdaroğlu ekseni, Selahattin Demirtaş'ın, terör elebaşı Öcalan'dan görevi devralacağına dair beyanları da meydanın sinir uçlarına dokundu.
Peki, "Büyük Ankara Mitinginden çıkan sonuç ne idi?"
Kuşkusuz... Cumhurbaşkanı seçimini ilk turda bitirme ve ülkeyi Türkiye Yüzyılı'na taşıma kararlılığı!

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