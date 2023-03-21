Beklenen ve ertelenen görüşme dün nihayet gerçekleşti. CHP Genel BaşkanıHDP gerçeği ile hakiki manada yüzleşmiş oldu. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sn. Kılıçdaroğlu, HDP eş Genel Başkanlarıveile bir araya geldi. Muhtelif belgelere yazılanlaflarının HDP, daha doğrusu Kandil dili ile ne anlama geldiğini Kemal Bey de bir nebze daha iyi fark etti. Maalesef bu kişisel aydınlanması, cumhurbaşkanı seçilmek için her şeyi göze aldığı, her türlü tavize vermeye hazır olduğu en zayıf anına denk geldi. PKK terör örgütünün siyasal uzantısının, aslında homojen bir yapı olmadığını, İmralı ruhu ile Kandil kimliği arasında gelgitler yaşadığını, marjinal sola, muhafazakar kesime, değişik etnik köken, mezhep ve inanç gruplarına açtığı pencerelerin bariz yanılsamalar içerdiğini biraz olsun anladı. HDP'nin, lafla ikna edilemeyeceğini, açık taahhüt, yazılı belge veya kamuoyu önünde bağlayıcı beyan istediğini gördü. Öyle ki gerginliği basın açıklamasına birebir yansıdı.Ne imiş?Eeee?Ağzından bu kadarkelimelerini eksik etmeyen partigörünümlü, şiddet kılıflı bir oluşumun, bizzatdemokrasinin sunduğu imkânları kullanarak,Türkiye Cumhuriyeti'nin dibine dinamit koymakistemesi ne kadar acı değil mi?Haydi, Kemal Bey dündedi,vs.Yetmedi! Belediyelerde kayyum uygulamasınason verilmesinden de dem vurdu...İyi de mesele bu kadar basit değil ki!Kemal Bey, terör örgütüne yardımyataklık yapan, lojistik destek ve kaynak sağlayanbelediyeler hakkında ne yapacak?VeyaderkenAnayasa'dakinereye oturtacak? Güyaedebiyatı ile TürkiyeCumhuriyeti'ni,diye dönüştürmeye uğraşanların değirmeninesu mu taşıyacak?HDP'nin peşinden koştuğutalebine nasıl karşılıkverecek?adı altında başlatılacaksüreçte, resmi dil Türkçenin altınınoyulmasına seyirci mi kalacak?...Bir yandan bağımsızlık ve tarafsızlıkvadettiği yargının diğer yandan'ı (ilaveten'yı)tahliyesini nasıl garanti edecek?Bunlarla da yetinmeyecek olan HDP/PKK'nın,dayatmasınıne zaman ve hangi gerekçe ile yerinegetirecek?Teröristle mücadeleyi nasılsürdürecek?Kandil baronlarının hiçbir bedel ödemedensiyaset yapmasının yolunu açmayıdeneyecek mi?PKK'lı teröristlere,rolü dağıtacak mı?...Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi döneminde, devletin ve milletin büyük özverisine rağmen HDP'nin bölücü siyasal ajandasından, PKK'nın da şiddetten vazgeçmeyeceği yani, küresel aktörlerin maşası olarak tarihi hedeflerine yürümek istediği mutlak olarak anlaşılmışken... Aslında,belli olmuşken Kemal Bey, bugünkü gibisürdürecek mi? Merak eden, PKK patentli kan ve barut kokusu içindeki Nevruzlarla, bugünkü huzur ortamının yaşattığı Nevruzlara bakabilir!Evet! Çözülecek meseleler hâlâ var. Lakin çözüm, Cumhuriyetin kuruluş felsefesine operasyon çekilmesinden, federasyona dayalı kandırmacadan, Irak ve Suriye'de kontrol edilen alanlarda kalıcı olmayı öneren emperyalistlerden ve anayasanın ilk üç maddesi ile oynamaktan geçmiyor....