Devlet Planlama Teşkilatı günlerinden bu yana tanışırız. Mutfak çalışmasını sever. Ön planda görünmeyi istemez. Yapılabilecek iş, yapılamayacak iş ayrımını peşinen söyler. Bürokrasiden geldiği için bürokratlarla çalışmayı da onları çalıştırmayı da bilir. Teknisyen kimliği ile siyasi kimliği iç içe geçer. Sınırlı sayıda ama güvendiği arkadaşlarıyla istişare eder. Sonuç odaklıdır. Yakından tanınmadığı için bu sıralar farklı spekülasyonların hedefi haline de geldi. Sanırım, Hazine ve Maliye Bakanı'dan bahsettiğimi anlamışsınızdır. Bakan Elvan, zorlu bir dönemde yükü omuzladı. Şu sıralaraynı anda gözetme ve pandemi şartlarını yönetme sorumluluğuyla baş başa...Duayen yazarımız'ın güzel bir sözü vardır:der.Yani... Milletin başının rahat etmesi, yetkili makamlardakilerin özverisinden geçer.

***

Önceki akşam Turkuvaz Medya Merkezi'nde artık gelenekselleşenzemininde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'la bir araya geldik. Elvan hem sunuş yaptı hem de geniş bürokratik kadrosunu hazır bulundurduğu toplantıda farklı sektörlerden iş insanlarının sorunlarını ve görüşlerini dinledi. Genel nitelikli problemlerin çözümünün esas alındığı o ortamda, iş dünyası ile bakan yardımcıları ve ilgili bürokratlar hemen randevulaştı. Bakan, iş alemindenistedi.Peki, Sn. Elvan küresel enerji ve emtia şokunun yaşandığı, tedarik ve lojistik sorunlarının giderek arttığı, kuraklık riskine ülkelerin stokçuluk eğiliminin de eklendiği bu büyük resimde Türkiye'yi nerede konumlandırıyor?Makroekonomik ve finansal istikrarile sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümehedefleniyor. Büyümenin istihdama katkısıve gelir dağılımı adaletini tesis edici yönü,büyümenin seviyesinden daha önemligörülüyor.Düşük enflasyon ve kur istikrarıönceleniyor.. İhracat artışı içinyüksek kura göz yumulduğu iddiaları kesinbir dille yalanlanıyor.Yapısal cari açık sorununun kalıcıçözüme ulaşması için çaba sarf ediliyor. Bu yıl yüzde 10 büyüme, yüzde 2 cari açık performansının aynı anda başarılmasına dikkat çekiliyor. Cari açık dengelenmesinde, altın ithalatına ilişkin önlemlerin faydası hatırlatılıyor.Bankalara; inovatif, verimliliği artırıcı, istihdamı gözeten, ithal ikamesini içeren yatırımları kredilendirmesi öneriliyor.Kamuoyuna şu güvence veriliyor:Pandemi nedeniyle 2020'den buyana gerek bütçeden gerekse diğer kaynaklardansağlanan desteklerinulaştığı bilhassa anlatılıyor.Enflasyonla mücadelede ise vergiindirimleri ve fiyat ayarlamalarıylakamu gelirinden vazgeçildiğiifade ediliyor.2021 yılında 618 milyar lira borçlanmaplanlanırken yılın, 155 milyar lira dahaaz borçlanma ile kapatılacak olmasının,2022'de dar gelirliler için mali alanda fırsatpenceresi açabileceği anlaşılıyor.Bakan Elvan...diyor.