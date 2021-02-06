Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını protesto gerekçesi ile organize edilen eylemlerin, yeni ve farklıüretilmesi riskiyle de değerlendirilmesinde fayda var.Boğaziçi'nden yeni birçıkarma çabası karşısında dikkatli olma gereği kadar, güncel kurgunun geleceğe dair boyutları üzerinde de düşünmek zorundayız.Değişik toplum kesimlerinin değişik yerlerde, değişik zamanlarda, değişik gerekçelerle hareketlendirilmesi niyeti de söz konusu.Bunu, sistematik sokak çağrılarından da anlıyoruz!sorusunun çerçevecevapları da belli.Demokratik tepkiyetolerans gösterilmediğiiddiası.Güvenlikçi politikalaraağırlık verildiğisöylemi.Ülkenin enerjisiniboşa tüketme gayreti!Reform iradesiniaçığa düşürme hedefi.Türkiye'yi dışmüdahaleler veya siyasibeyanlar için uygunülkeye dönüştürmeplanı!Boğaziçi olayları bağlamında üniversite gençliğinin terörist olarak nitelendirildiğine dönük tartışmalar hayli hararetli devam ediyor.Burada, iletişim dilinin gücü kadar zayıflıkları da ön plana çıkıyor.Şiddete evrilmeyen protesto gösterilerine katılan gençliğin,gerekiyor. Zor görünse de güvenlik ve istihbarat birimleri için bu eleme mümkün.Muhtelif terör örgütlerinin çağrısı ile yapılan yasa dışı eylemlerin müdavimleri, tabii ki devletin kayıtlarında duruyor. Bu tipler,kullanabiliyor. Ustaca diğer gençlerin arasına karışabiliyor. Veya o gençlerin içinden de marjinal gruplara aidiyeti bilinenler sahneye çıkıveriyor.Günün sonunda, gençlerinadeta esir alan örgütlü gruplar yüzlerce, binlerce masumu ve heyecanını istismar edebiliyor. Böyle olduğu içindir ki, olduklarından da etkin hale gelebiliyor.Yasal bir işleme, yine yasal sınırlar içinde tepkisini ifade edenler, yasa dışı karakteriyle bilinenlerle yan yana düştükçe, sahada izler birbirine karışabiliyor. Emniyet birimleriinisiyatif aldıkça zan altında bırakılabiliyor. Anlık bir görüntü veya senaryo, bir klip, tüm sürecin sembolü haline dönüştürülebiliyor. İster istemez kamu otoritesi örselenebiliyor. Kamu düzenine karşıt olanlar ise belirli kamuoyu unsurlarınca himaye edilebiliyor!içeren koordinasyongerekiyor.Mesele sadece emniyeti de ilgilendirmiyor!Siyaset kurumunun da görünür beyanların yanında arka plan diplomasisi ile bu gençleri kazanması önem taşıyor!