NASUH ÖZER

Eric Schmidt, Google'ın eski CEO'su…

Onu şöyle tanımlayabiliriz, eğer teknoloji müzik olsaydı, Mozart'ı Eric Schmidt olurdu.

Schmidt, kısa süre önce Stanford Üniversitesi'nde tartışmalara neden olan demeç verdi.

İçerik yapay zeka, teknolojinin ilerlemesi, küresel konumlanma hakkında çok değerli bilgi ve öngörüler içeriyordu.

Dahası kullandığımız teknolojiler hakkında bizim bilmediğimiz, yani arka planda neler yaşandığına dair önemli ipuçları da vardı.

Fakat bu röportaj yine Eric Schmidt'in kendi isteğiyle aniden silindi.

"Neden, niçin?" soruları sorulurken, röportaj daha fazla gündeme geldi.

Streisand etkisi oluştu ve silinen video internette özellikle YouTube, Instagram gibi platformlarda daha fazla paylaşımaya, konuşulmaya hatta daha detaylı incelenmeye başlandı.

Çünkü internette yer alan hiçbir şey kaybolmaz.

Özellikle konu Schmidt gibi bir teknoloji duayeniyse.

(Streisand etkisi: Saklanmaya, gizlenmeye, kaldırılmaya çalışılan bir bilginin internet gibi araçlarla daha geniş kitlelere ulaşması. Barbra Streisand Malibu'daki evinin fotoğraflarını internetten sildirmesinin ardından fotoğraf normaldekinden çok daha fazla ilgi çekti, konuşuldu ve ortalığa saçıldı.)

Silinen röportaja geçmeden Schmidt'in 2023 yılında The Wall Street Journal'ın CEO Council Summit etkinliğinde kurduğu şu cümleyi hatırlatmak istiyorum; "Yapay zeka birçok insanın ölmesine ya da zarar görmesine yol açacak."

Schmidt yasaklanan röportajda neler söyledi?

Yapay zekanın gelişimi önümüzdeki yıllarda en büyük mücadele alanı olacak.

Çip üretimi ve teknolojileri yapay zekada üstünlüğün kime ait olacağını belirleyecek.

Çip teknolojisinde ABD'nin 10 yıllık bir avantajı bulunuyor. Ama Çin, ABD kıyasıya bir rekabet içinde.(Çin 10 yıl sonra çip üretiminde küresel liderliği ele geçirebilir.)

2025 yılına kadar Yapay zeka yaşanan 3 büyük gelişme hayatımızı şekillendirecek: Bağlam Pencereleri: Yapay zeka farklı kitapları okuyarak bilgilerin etkili bir özetini çıkarabilecek. Önemli ve önemsiz kısımları ayırabilecek. Akıllı Ajanlar: Alan bazlı uzmanlaşma olacak. Mesela sağlık alanında çalışan bir yapay zeka deney yaparak bilgisini daima artıracak. Metin Eylem Dönüşümü: Yapay Zeka görselden metin elde etme ya da metinden görsel elde etme şu an kullanımda. Ancak yapay zekaya bir sosyal medya uygulaması yap komutu verildiğinde, yapay zeka bu uygulamayı toplumda popüler yapana kadar aralıksız çalışacak.

Yapay zeka geliştirilirken insanlık olarak şu ana kadar üretilen tüm verileri kullandık. Yeni veri kalmadı. Yapay zekayı geliştirmek için sentetik veri üretmeyi öğrenmeliyiz .

Yeni veri kalmadı. Yapay zekayı geliştirmek için . Ortaya çıkardığımız karmaşık sistemlerin tam olarak nasıl çalıştığını biz de anlamıyoruz.

ABD'nin yapay zekada üstünlüğü muhafaza etmesi için çok daha fazla enerji kaynağına ihtiyaç var. Mevcut enerji kaynakları yetersiz.

Beyaz Saray'a ziyarette bulunarak yapay zekanın gelişiminde oluşacak enerji ihtiyacını karşılamak için Kanada ile iş birliği yapılmasını önerdim. Çünkü Kanada hem yapay zekada tecrübeli hem de hidroelektrik enerji kaynakları güçlü.

yapay zekanın gelişiminde oluşacak enerji ihtiyacını karşılamak için yapılmasını önerdim. Çünkü Kanada hem yapay zekada tecrübeli hem de hidroelektrik enerji kaynakları güçlü. (ABD'nin) Yapay zeka çalışmalarını Arap ülkelerinin finanse etmesi de bir alternatif olabilir.

de bir alternatif olabilir. Avrupa Brüksel'in kısıtlamaları nedeniyle yapay zeka yarışında çok geride kaldı.

Yapay zeka Dijital uçurum oluşturabilir.

Google yapay zeka yarışında geride kaldı. Bu çalışanların bir gün işe gelerek diğer günler evden çalışması ile kazanılabilecek bir yarış değil.

Özellikle son maddede Google hakkındaki eleştiriler ve bu eleştirileri Schmidt'in, yani Google'ın eski CEO'sunun yapması, röportajın kaldırılmasının ana neden olarak sunuluyor.

Çünkü özetle Schmidt Google'ın yapay zeka çalışmalarında yeterli gayreti göstermediğini ve çok geride kaldığını ifade ediyor.

Bu açıklama eski patronları Larry Page ve Sergey Brin'i ne kadar mutlu edebilir ki?

Ancak Schmidt'in röportajının kaldırılma nedeninin Google'a yaptığı eleştirilerle sınırlı olup olmadığı hakkında yeniden düşünmek gerekebilir.

Röportajın satır aralarında önemli notlar var.

Mesela yapay zekanın geliştirilmesi için ABD'nin enerji kaynağı konusunda tek başına yeterli olmadığı, olmayacağı gibi

Mesela Beyaz Saray'a bu durumu doğrudan ilettiğini kamuoyu ile paylaşması gibi.

Mesela Arap sermayesinin ABD'nin yapay zeka çalışmalarını finanse etme fikri gibi.

Mesela Çip yarşında Çin'in, ABD'yi geride bırakacağı gibi.

Eğer bunları herhangi bir kişi söylüyorsa sorun yok…

Ancak söyleyen teknolojinin Mozart'ı Eric Schmidt ise durum çok farklı.