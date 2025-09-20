Devlet Bahçeli'nin "Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir" şeklindeki sözleri basında hak ettiği ilgiyi görmedi.

Şu günlerde içine düştükleri yolsuzluk çukurundan çıkmak için tek çözümü Erdoğan ile Trump'ın arasını bozmaya vakfeden muhalefetin, "Bakalım Trump'ın dostu Erdoğan, Bahçeli'nin bu önerisine ne diyecek?" seviyesindeki dış politika analizlerini saymıyorum.

Trump'a gıcık olup ABD'de FETÖvari yöntemlerin kullanıldığı ve İsrail'in de taraf olduğu iktidar mücadelesini görmezden gelenlerin siyah-beyaz yorumları da eğlenceli bile değil.

Oysa Bahçeli'nin, İnönü döneminde Türkiye'nin girdiği rotadan resmen kopuş anlamına gelen önerisi, içerideki terörsüz Türkiye süreci gibi konuları anlamak için de ipuçları sunuyor.

Neyse, dün Çin'in ve Rusya'nın İsrail'le ilişkilerini bozmaya ne kadar hevesli olduklarını sorgulamıştık, devam edelim.

Bahçeli'nin önerisi, geçtiğimiz günlerde Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesini izlemek için bulunduğum Çin'de benim de aklıma düştü.

Başını Çin'in çektiği kutbun egemen olduğu bir dünyada mı yoksa ABD'nin hegemonyasındaki bir dünyada mı yaşamak isterdim?

Verdiğim cevap "İnişi mi seversin yoksa çıkışı mı?" sorusuna devenin verdiği cevapla aynıydı:

"Düz yere kıran mı girdi?"

Öyle ya var mı Türkiye'nin durduğu yer gibisi?

Türk'e Türk propagandası yapacak değilim. Ama siz söyleyin, hem Batı'nın ekonomik, hukuki ve siyasi kurumlarına entegre hem de Şanghay Örgütü'nün aile albümüne giren başka devlet sayabilir misiniz?

Dört bir yanımızda açılmış cephelerin orta yerindeki pozisyonumuz Türkiye için en hayırlısı.

***





ECONOMİST KİME MESAJ YOLLUYOR

Trump'ın İngiltere ziyaretindeyken İngiliz The Economist çarpıcı bir başlıkla çıktı:

"İsrail Amerika'yı kaybediyor; İsrail'in en güçlü müttefikinde bile imajı bozuluyor. İsraillilerin endişelenmesi gerekir."

Economist'in mesajı kime?

Para babalarının Netanyahu'ya gazetesi üzerinden seslenecek hâlleri yok ya.

***





ŞİMDİ DE YAHŞİHAN'I BEĞENMEZLER

Muhalefetin belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmasının zanlılarını savunmak için bugüne kadar geliştirebildiği tek söylem, "Herkes yapıyor, AK Partililer, MHP'liler yapmıyor mu, onlara neden dokunulmuyor" idi.

Evet, utanç verici.

Ama bir sıkışmanın sonucu olduğu da ortada.

Yardımcı olmak, sabırla tane tane anlatmak lazım.

Aşağıdaki haber de cevap isteyenlerin dikkatini çekebilir:

"Kırıkkale'de 'icbar yoluyla irtikâp' soruşturması kapsamında AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Sungur, tedbirli olarak partiden ihracı talebiyle AK Parti Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi."

Diyeceksiniz ki: "Böyle onlarca haber var, geçen gün de MHP, Bayrampaşa'daki yolsuzluk soruşturmasına adı karışanları partiden kovdu, duymak istemiyorlar ki."

Haklısınız, şimdi de muhtemelen Yahşihan'ı beğenmeyecekler.

Ama yapacak bir şey yok. Elde kalanlar bunlar. CHP'liler yolsuzluk şikâyetiyle başvurmadıkları belediye mi bıraktılar?