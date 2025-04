New York Times, İsrail için de İmamoğlu için de kaygılı

ABD'deki woke'çuların Sözcü'sü New York Times dün, batı ittifakının bölgede güç kazanan Türkiye'ye parmak sallamamasından yakınıyordu.

Sahibi Yahudi iş adamları olan gazetenin İsrail için kaygılanması, anlaşılır.

Türkiye'nin Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de nüfuz alanını genişletmesini İsrail'in güvenliğine tehdit olduğunu belirterek ABD'yi, AB'yi göreve çağırdıklarına ilk kez şahit olmuyoruz.

Ancak editoryal imzalı analizde yolsuzluk soruşturmasından tutuklu olan İmamoğlu'na da genişçe yer ayrılması kayda değer.

Zira gazete, Türkiye'ye karşı daha agresif olma çağrısı yaptığı batılı devletlere ve İsrail'e, İmamoğlu hakkındaki soruşturmanın ardından CHP'nin sokakları karıştırmayı amaçlayan eylemlerini işaret ediyor. "Neden gıkınız çıkmıyor" diye sitem ediyor.

İmamoğlu'nın neden desteklenmesi gerektiğini ise şu tarifle anlatıyor:

"Görev süresince dış ilişkilerdeki tutumu ılımlı oldu; 7 Ekim 2023'teki terörist saldırıları nedeniyle HAMAS'ı kınadı ve o zamandan beri İsrail'i Gazze'ye yaptığı saldırı nedeniyle eleştirmedi. Buna karşın Erdoğan, HAMAS'ı bir kurtuluş grubu olarak övdü ve İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulundu."

Evet, İmamoğlu'ndan daha kullanışlısını bulamayacakları kesin ama artık karşılarında dış operasyonlara karşı daha korunaklı bir Türkiye var.

2013 ve 2016'daki girişimlerde sabotaj ve kışkırtma yapan devlet aygıtı içerisinde devşirmeler tasfiye edildi.

İçine sızmış yabancı unsurlardan arınan TSK ve tüm güvenlik bürokrasisi de Ankara'nın sınır ötesi perspketifine kanalize olmuş durumda. New York Times'a "Tehlikenin farkında mısınız" analizleri yazdıracak başarılı işlerin altına imza atıyorlar.

Kemer sıkan Trump'ın USAİD'nin musluklarını kapatmasıyla da New York Times'ın penceresinden Türkiye'yi anlatan foncu medyanın ateşi söndü. Manipülasyonları sınırlı kalıyor.

Yanisi, geçti o günler cancağızım.

***

BARIŞ BARIŞ DİYE DİYE SİLAHLANIYORLAR



Yusuf Alabarda'nın, Avrupa'nın silahlanmasına dair SAVTEK Dergi'de yayınladığı grafik dikkat çekici.

2014'de 147 milyar euro olan AB savunma harcamalarının 2024'te 325 milyar euro'ya ulaştığı görülüyor.

Bir savaş yaklaşmıyorsa bu neyin telaşı?

Bir de Yusuf Hocam, 2025 yılı savaş bütçelerine, geçtiğimiz günlerde "Duvarı yıkacağız, Adadan Türkleri kovacağız" diye tehditler savuran Rum yönetimini tanımaları için Ursula Von Der Leyen'in Türki Cumhuriyetlere dağıttığı rüşvetler falan dahil edilecek mi dersin?

Yoksa cephe hattını tahkim eden diplomatik faaliyetler, AB'nin barış fonlarından mı karşılanıyor?

***

ZAMANE SAVAŞLARI



Meçhul asker anıtları artık tarih oldu.

Şimdilerde medya, savaşlarda ölenleri isim isim veriyor.

Hatta askerlerin ölüm anları bile yayınlanıyor.

Dün de her yerde CIA yetkilisinin oğlu olduğu belirlenen ve Rusya ordusunda paralı asker olan 21 yaşındaki Michael Alexander Gloss'un Ukrayna'nın doğusundaki son anlarının görüntüleri vardı.

***

AHMET HOCA DA "TAMAM" DİYOR



Cumartesi gecesi pek çok kişiyi uykusuz bırakan Ahmet Hoca dün "M6,2'lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul'a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var" dedi.

Umarım dün gece iyi bir uyku çekmişsinizdir.