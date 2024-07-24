Jeolog Celal Şengör, "Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak" diyor. Yok, depremden bahsetmiyor.

Herşeylogumuzun her parmağında ayrı marifet ya, bu kez de Baba Vanga'lığa soyunmuş, kehanetlerde bulunuyor:

"Türkiye'nin sonu artık belli ve uzakta da değil bu. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak. Yani bu 20 senelik AKP iktidarı ve ondan önce 1950'den beri gelen, bu dine önem veren iktidarlar, bunlarla beraber, Türkiye'nin istikbali kapanmıştır."

30-40 yıl sonra olmayacağı kesin olduğu için yine sallayan Şengör'ün "Türkiye'nin yok oluşunu engellemek" için çözüm önerileri de var elbette.







Eğitim şartmış mesela ama nasıl?

Dün Lozan'da adı geçmeyen iki Fransız okuluna kanun dışı ayrıcalıklar tanıması için Milli Eğitim Bakanı'na hakaretler eşliğinde ültimatom vermesine bakılırsa Şengör çözümü misyoner okullarında görüyor.

Zira biliyorsunuz, bunların din deyince aklına İslam gelir. Ateistlikleri de Hıristiyanlığa kadardır.

Şengör'ün papaz okullarını savunmak için, eğitim ve öğretimi millileştirip 1924 tarihli Tevhidi Tedrisat Kanunu'yla birleştiren Atatürk'e atıfta bulunmasıysa ayrı bir garabet.

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WALL STREET, KAMALA HARRİS'İN ARKASINDA

ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı sonuçlara dair önemli bir gösterge.

5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Demokratlar'ın başkan adaylığına en yakın isim olan Kamala Harris bağış miktarında rekor kırmış durumda. Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldı.







Söz konusu miktarın 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olduğunu söyleyen Demokratlar'ın hegemonyasındaki merkez medya, bağışçı sayısı konusuna ise girmiyor.

Zira Demokratlar henüz Biden'ın tavsiye ettiği başkan adayının arkasında açıkça saf tutmasa da Wall Street'in milyarderleri birer birer Trump'ın solunda duran Harris'e desteklerini açıklıyorlar.

Bağışları da yeni dönemde başkanlık koltuğunda Trump gibi bir işadamını değil, 2020'deki adaylığını Martin Luther King'e adayan Harris gibi solcu bir "aktivisti" görmek isteyen işte bu para babaları yapıyor.

Ama sorsan Trump kapitalistlerin, Harris ise devrimcilerin adayı.

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KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

İktidara gelirken Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirme planlarını açıkça ilan eden ABD Başkanı Biden görev süresi dolmadan istifa etmek zorunda kaldı.

Geroge W. Bush'la başlayan, Obama ile iki dönem, Trump'la bir dönem geçiren Erdoğan ise iktidarda ve yeni mevkidaşını bekliyor.

"Hayat sen plan yaparken başına gelenlerdir" diye boşuna demiyorlar.

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ÖZEL'İN MAZİDE KALAN KIBRIS POLİTİKASI

Emekli Büyükelçi Faruk Logoğlu, "Kıbrıs konusunda CHP'nin CTP çizgisini kollaması yanlıştır. AKP bile çözüm ancak ve artık '2 devlet' esasında olabilir derken CHP'nin geçerliliğini tamamen yitirmiş eski çözüm arayışlarına itibar ediyor görünümünü vermesi hatalıdır" diyor.

Yerinde bir tespit.







Ankara'nın adadaki birleşme referandumunda evet tavrını desteklemesi doğru bir adımdı. Çalışmadı ama meşruiyet tartışmasında elimizi güçlendirdi. Rum tarafının kendisinin dile getirdiği "birleşik Kıbrıs" tezinde samimi olmadığı tescillendi.

Ama Loğoğlu'nun dediği gibi bu yirmi yıl öncesinde kalan bir pozisyondu.

Özel'in iktidarla yürüttüğü yumuşama stratejisini içeride dengeleme ihtiyacı duyması normal ama söz konusu dış politika olunca daha dikkatli olmalı.