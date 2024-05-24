"Rize'de çay toplayan Senegalli Süleyman" haberleri üzerine jandarma harekete geçmiş.

Basında yer alan haberlere göre, karakola çekilen Senegalli çay işçileri, İstanbul'a gönderilerek buradan da sınır dışı edilecekmiş.

Uzatılan mikrofona konuşan Süleyman da kötü bir şey demedi, hayata nasıl tutunduğunu anlattı:

"İlk yılımda Of'ta bir amcamız vardı. 2 yıl boyunca onların yanında çalıştım. Bu yıl 3. yılım oldu. Türkiye'de ilk yılımda İstanbul'daydım, çay sezonu olunca Trabzon'a geldim. Artık burada duruyorum. İlk çay toplamaya makasla birlikte başlamıştım.







Sıcak havalarda bakıyoruz burada yaşayan vatandaşlar oturuyorlar ama biz çalışıyoruz. Senegal'den buraya çay toplamaya gelmek isteyenler oluyor. Maalesef kolay bir şekilde gelemiyorlar. Burada ton işi çalışıyoruz. Fiyatlar değişiyor. Ton işi olduğu zaman 5 bin 500 TL oluyor. Günlük en az bir ton topluyorum. Çay sezonu bittikten sonra Trabzon'da kalıyorum. Burada limanlarda çalışıyorum. Artık Ofluyum."

"Örnek bir sığınmacı nasıl olur"u anlatacaksan, al kamu spotu diye yayınla.

Evet, yasal prosedürü biliyoruz. Denetime de sözümüz olamaz. Ne var ki öncelik, Süleyman gibi iş bulup çalışan, ülkeye entegre olmaya uğraşan, yaşadığı çevrenin güvenini kazanan sığınmacılar olmamalı.

Zira bu insanlar hem yük olmadan yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor hem de kimsenin yapmaya yanaşmadığı işleri görüyorlar. Ve ne yazık ki, ev ve çalışma adresleri, güzergâhları belli olduğu için şikâyet edilmeleri sonucunda rahatça yakalanıyorlar.

Beğenmediği, tenezzül etmediği işleri "yabancıların" da yapmasına itiraz eden bir avuç açık ve gizli ırkçıyı memnun edeceğiz derken, sosyal medya algısına teslim olup yeni yeni mağduriyetler yaratmayalım.

Doğu'da, Karadeniz'de tarım ve hayvancılık yasal çalışmayan yabancılar sayesinde ayakta duruyor.

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ALİ KOÇ MU AZİZ YILDIRIM MI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Aziz Yıldırım karşısında aday olacağını açıkladı, listesini paylaştı.

Takımı son 4 yılında şampiyonluk alamayan Aziz Yıldırım'dan devralan Koç da 6 yıldır takımı şampiyon yapamadı.

Eğer bu yıl zor olanı başarırsa ortada bir tartışma kalmaz. 4 yıl daha takımı yönetir.







Umarım öyle olur. Zira son iki yılda kulübü rölantide de olsa idare etmeye başladı. Borcu azalttı. Diğer branşlarda da varlık gösterdi.

Bir 4 yıl daha başkanlık yaparsa kafasındaki dönüşümü gerçekleştirebilir. Hem ülkenin önünde de 4 yıl seçim yok. Siyasete ayırdığı zamanı takımı yönetmek için kullanabilir.

Elbette Aziz Yıldırım da deneyimli bir isim. Bu işlerin duayeni. Ama sanki o eski başkanlar dönemi artık gerilerde kaldı.

Ali Koç'un karşısına yeni bir isim çıksaydı beklenti seviyemiz farklı olabilirdi elbette. Ama Fenerbahçe'nin kurtuluşunun, yeniden fişeklemesinin yolunun eski başkanı işbaşına getirmekten geçmediği kesin.

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BU İŞ BİTMİŞTİR

Eğer sivil ABD vatandaşları kendiliğinden yan yana gelip ceplerinden para vererek bir reklam panosuna "İsrail her gün 3 otobüs dolusu çocuğu öldürüyor" diye ilan veriyorsa İsrail artık bitmiştir.







İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ekmeğini yedikleri hikâye artık çöpte.

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ISRAR EDİNCE OLUYORMUŞ

Twitter'ı satın alıp adını X yapan Elon Musk, nihayet platformun Türkiye'de resmi temsilciliğini kurdu.

İstanbul'daki merkez artık Türkiye için X'le doğrudan temas noktası olacak. Tıpkı X'in Avrupa devletleriyle kurduğu ilişki modelinde olduğu gibi.

Yasak değil diyalog peşinde olduklarını söyleyen Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu süreci şöyle anlatıyor:

"Reklam yasağından sonra da net bir şekilde bant daraltma uygulamasının başlayacağını bildirdik. Bunları Cumhurbaşkanımızın ve Kabine'nin bilgisi dâhilinde yaptık. Onun üzerine Twitter'ın biraz daha konunun hassasiyetini anladığını düşünüyoruz ki ona yönelik de nisan ayının sonuna doğru İstanbul'da bir şirket kurdular, resmi muhatabımız hâline geldiler. Hem Türkiye'de vergi ödeme noktasında hem de doğrudan yaptırımlar uygulama noktasında ciddi bir kazanım elde etmiş olduk. Sabrederek doğru metotla sonuca ulaştık."