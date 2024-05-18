28 Şubat 1997'deki askeri darbe için "1000 yıl sürecek" öngörüsünde bulunan generallerden bazıları 1000 günden fazla bir süredir cezaevindeydi. Darbeciler sağlık durumu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından affedildiler.

Yalnızca 28 Şubat'ta değil, emekli olana kadar adı hep darbe tartışmalarıyla anılan generaller cezaevi çıkışında mağrur açıklamalar yaptılar:

"Af söz konusu değil, doğrudan doğruya anayasal görevin Cumhurbaşkanı tarafından net olarak yerine getirilmesidir."

Evet, paşaların askıya aldıkları anayasaya sığınmaları ironik olsa da tutarsız değil.

Ne var ki söz konusu affın ABD'nin kalesine atılmış bir gol olduğunu söyleyen muhafazakârların dayanağını anlayabilmiş değilim.

Elbette bu affın iç siyasete yönelik mesajlar taşıdığı, zamanlamasının manidarlığı malum. Ama darbeci paşaların affedilmesi, ABD'nin moralini neden bozsun ki?







28 Şubat, ABD'nin Fetullah'ı alıp Abdullah'ı vermek için dizayn ettiği bir darbe kumpasından başka neydi ki?

Şimdi yaş haddinden tahliye edilen bu ihtiyarlar da o zamanın kudretli paşaları olarak plana sadık kalıyorlardı. Ordudan, bürokrasiden dindar olduğu gerekçesiyle kovulanların yerine, Kemalist rolü yapan FETÖ'cüler dolduruluyordu vs.

Olan ülkeye oldu. Şeriatla mücadele histerisinin çıkardığı gürültüde bankalar batırıldı, memleket sessiz sedasız soyuldu, onca yıl çalındı.

Ayrıca ABD'nin bugünlerde işi başından aşkın. En büyük problemleri Başkan Biden'ın kasım seçimleri öncesi Trump'la televizyonda yapacağı yüz yüze düello (debate), daha doğrusu düellolar. Çünkü iki kere olacakmış.

Onlarca kişinin kameralar önünde ayakta zor tuttuğu, susturduğu Biden, Trump'la bir stüdyoda baş başa... Düşünebiliyor musunuz curcunayı? Her şey olabilir. Mevzu ulusal güvenlikleriyle ilgili ciddi bir tehdit.

Düşmüşler kendi dertlerine, ıskartaya çıkmış ihtiyar generaller içeri mi girmiş, dışarı mı çıkmış, umurlarında mı?

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CHP İLE İYİ PARTİ BİRLEŞİR Mİ?

Özgür Özel'le bir araya gelen İyi Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ne zaman Türkiye'nin önemli bir problemi olsa hayata baktığımız pencere genellikle CHP ve onun muhterem genel başkanıyla aynı pencere oluyor" dedi.

Ne gerek var o zaman ayrı gayrıya? Aynı genel merkeze taşının, olsun bitsin.







Zaten İyi Parti'den CHP'ye göç Meral Akşener sonrası artarak devam ediyor. Muhtemelen Dervişoğlu da bu gidişatı yavaşlatmak için, "Biz de CHP gibiyiz, ne gerek var gitmenize" mesajı veriyor.

Ama nereye kadar?

Birleşin, stresten kurtulun.

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İMAMOĞLU'NUN ENFLASYONU KAÇ?

Ekonomist Aydın Binboğa'nın hesabına göre;

2019'da İstanbul'da suyun metreküpü 4.53 TL idi.

Son zamla birlikte 2024'te suyun metreküpü 46 TL.







Bu % 1000 zam demek.

5 yıllık enflasyonun kümülatif toplamda ortalama % 300 civarı olduğu düşünülürse % 700 haksız zam.

Ekrem başkan bu kadar enflasyon çok değil mi?

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GRETA DOĞRU YOLU BULDU

Tam adıyla Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg elimizde büyüdü desek yeridir.

2018'de çocuk yaşta İsveç'teki evinden çıkıp ülke ülke gezen, sansasyonel eylemler yapan, ABD Başkanı da dâhil dünya liderlerinin yanına kadar sokulan, onlara ustaca ayarlar veren bu çelimsiz çocuk her gün medyanın gündemindeydi.







Küreselci basının yeni politik moda ikonu olmuştu.

Hâliyle "16 yaşında bir velet için ne yoğun diplomasi trafiği ama" diye sormadan edemiyorduk.

Bugün 21 yaşında olan Greta'nın Filistin'e destek eylemlerindeki performansını gördükçe acaba kendisine karşı haksızlık mı ettim diye düşünüyorum.