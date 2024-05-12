31 Mart seçimlerinde alınan sonucun nedenleri üzerine kafa yoran AK Parti'de troller konusu da masadaymış.

Sputnik'in haberine göre konuyla ilgili bir çalışma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Raporda sosyal medya üzerinden itibar suikastını kimlerin, hangi metotla yaptıkları, hangi trolleri kullandıkları gibi konularda bilgiler yer alıyor.







Sosyal medyada organize grupların siyasi atmosferi manipüle ettikleri gerçek. Trollerin yarattığı ortam yalnızca yalanın yayılmasını hızlandırmıyor. Bu atmosfer aynı zamanda tık alma peşine düşen medya aktörlerini de düzeysizleştiriyor, popülizmi körüklüyor. Toplam kaliteyi düşürüyor. Görüşlerini açıklarlarsa aşırı ve koordine tepkilerle karşılaşacaklarından korkan gerçek kullanıcıları suskunluk sarmalına mahkûm ediyor. Son tahlilde ifade özgürlüğünün çanına ot tıkıyor...

Evet, mesele seçim sonuçlarını tek başına izah etmekten uzak da olsa hayati. Sık sık sosyal medyada lince uğramaktan şikâyet eden Zengin de böyle bir raporu yazabilecek deneyime fazlasıyla sahip.

Ama umarım günün sonunda bu tartışmada ihale, sosyal medyada "155'i ararım dayı" olarak nam salan, "Laiklik elden gideyah" denilince akla gelen Süleyman Çakır'lara falan kalmaz.

Zira troller, Süleyman amcanın başına üşüştüler bile. Özgür Özel'le montaj fotoğrafları elden ele geziyor. Yukarıdaki fotoğraf onlardan biri. Hatta adamcağızı da bulmuşlar, "AK Parti'ye zarar veriyormuşsun" diye sıkıştırıp videolar çekiyorlar.

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TİKTOK TÜRKİYE'DE DE KAPATILIR MI?



TikTok'un dünya çapında kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği yönündeki endişeler nedeniyle bazı ülkeler uygulamaya yasak getirdi. Kanada, Belçika, Norveç, İngiltere, Yeni Zelanda, TikTok'un hükümete ait telefon ve elektronik cihazlarda kullanılmasını yasaklamıştı. İsveç Savunma Bakanlığı da güvenlik endişeleri nedeniyle personelin iş telefonlarında TikTok uygulamasını kullanmasını yasakladığını duyurmuştu. Avustralya da kamuya ait cihazlarda TikTok uygulamasını yasaklayan ülkelerden.

ABD de topa girdi. Montana eyaleti, TikTok uygulamasının kullanımını yasaklayarak ülkede TikTok'a yasak getiren ilk eyalet olmuştu. ABD geçen haftalarda toplum yapısına zarar verdiği gerekçesiyle TikTok'un boğazına iyice çöktü. "Ya bize satarsın ya da kapatırız" diyorlar.







Peki Türkiye'de durum ne?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "Biz yasaklamalara karşıyız, fakat Türkiye'de de bu işin sonu yasaklamaya kadar gidecek. Çünkü, maalesef ama maalesef, burada asla sözle, tavsiyeyle, ricayla mesafe alamadığımız bir ilişki var" diyor.

Kararlı durursak kapatmadan da istediğimizi alabiliriz.

Alan alıyor.

Bakın, İsrail yanlısı grupların tercihi TikTok, Filistin destekçilerinin hesaplarını kapatıp paylaşımlarını sınırlandırmada Facebook kadar kötü bir sicile sahip.

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EGE'DE DE ILIK RÜZGÂRLAR ESİYOR



Yalnızca iç siyasette değil dış politikada da ılık rüzgârlar esiyor.

Yarın Türkiye'ye gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşacağı açıklanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in eski gerginliğinden eser yok, çok mutlu görünüyor.







Geçen ay Midilli Adası'na gelen Türk turistleri bizzat karşılayan Miçotakis, "Kaçak göçmenler yerine artık Türk turistler var" diyor.

Barışın, komşular için daha ne nimetleri var.

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İSPANYOL'UN YÖK'ÜNE BAK SEN



Dün "Üniversite hocalarımız kampüslerdeki Gazze'ye destek eylemlerinde öğrencilerini neden yalnız bırakıyorlar?" diye sormuştum.

Tek tük de olsa "Biz arada uğruyoruz" diye itiraz eden akademisyenlerimiz var.

Sağ olsunlar.







Bu arada, aralarında YÖK'te tanıdığı olan varsa aşağıdaki haberi ilgililere ulaştırabilir mi:

"İspanya Üniversite Rektörleri Konferansı'ndan İsrail'e boykot kararı çıktı. 76 üniversite, ortak bir kararla, 'Barışa kesin bir bağlılık ifade etmeyen İsrail üniversiteleri ve araştırma merkezleriyle işbirliği anlaşmalarını askıya alma' kararı aldı. (Basından.)