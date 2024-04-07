İstanbul Gayrettepe'de Masquerade adlı gece kulübünün tadilatı sırasında çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirdi ve her nasılsa gündem değil.

Bildiğiniz üzere, yanan Kuran kursu olmadığı için medyamız konuya hevessiz. Gören de mevzuya "iş kazası" penceresinden yorum getiriyor.

Adli süreç de bu düzlemde ilerliyor. Soruşturma kapsamında, işyerinin mesul müdürü, işyeri ortakları, metal işçileri, mobilyacı vs. gözaltına alınıyor.

Peki ya, 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübüne, "alkollü-lokanta" olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatını 11 Ağustos 2020'de veren Beşiktaş Belediyesi'nin sorumluluğu ne olacak? Zira bu konuda tek yetkili onlar.

Mekânda ne yangın çıkışı var ne bir güvenlik önlemi.

Binlerce kişinin aynı anda girdiği içkili bir mekân, itfaiye raporu olmadan nasıl hizmet verebiliyor?







Yangında müşteriler, "vatandaş" değil garsonlar, komiler, kaynakçılar yanıp öldüğü için mi belediyenin sorumlulukları ortadan kalkıyor?

Yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Efe Demir'in babası Adem Demir, oğlunun kendisine "Burada bir şey olsa nasıl çıkarız bilmiyorum" dediğini anlatıyor. "Bakın cinayet bu. Başka hiçbir şey değil, cinayet. Bu yangın, 29 kişinin cinayetidir" diyor.

Sahi ya yangın, mekânın tamamen dolup taştığı bir saatte çıksaydı?

"İyi ki çıkmadı" tesellisine mi sığınacağız?

Sayıştay raporuna göre Beşiktaş ve Şişli'de ruhsatsız çalışan böyle binlerce işletme var. Apartmanlarımızın altı, evimizin yanı, mahallemizin göbeği, tek giriş çıkışı olan ve adına gece kulübü denen bu patlamaya hazır bombalarla dolu.

İstanbul seçimlerinde tulum çıkaran CHP'li belediyeler, yolsuzluk düzeninin sonucu olan bu çarpıklığı "çağdaşlık" diye pazarlamaya devam edecekler mi?

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ACELE ETMEYİN DAHA ŞIMARACAK ÇOK VAKTİNİZ OLACAK



Dün bir bugün iki, seçimi kazanan CHP'li belediyelerden mobbing haberleri geliyordu.

İşten çıkarmalar da başladı.

Ancak sanmayın topun ucunda sadece AK Parti'ye oy vermiş belediye çalışanları var.







CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer dün kendisine belediye devredenlerin son dakika binlerce işçi alımı yaptığını, bu kişileri işten çıkardıklarını duyurdu.

Evet, DEM'in CHP'yle yaptığı "kent uzlaşısı" sayesinde ilçede seçilen Özer'den önce Esenyurt'u yine CHP yönetiyordu.

Yani sorsan CHP'li başkanın işten çıkardıkları CHP'liler.

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NEZAKETİN FAZLASI



Rakibine mazbatayı iltifatlarla devreden belediye başkanları tebrik ediliyor.

Nezaket iyi hoş tabii ki. Neticede bir şekilde görevi devredeceksiniz.







Ne var ki kimi başkanlar, öyle bir coşkuyla, hevesle, kahkahalarla görevi devrediyorlar ki, sanırsınız belediye başkanlığını silah zoruyla yönetiyorlarmış da biri gelip kendilerini bu angaryadan kurtarmış.

Hem siz değil miydiniz bir hafta önce aynı adam için kazanırsa felaket olur falan diyen?

Yer mi seçmen. Kahkahayı en çok abartanın aslında en çok üzülen olduğunu anlamaz mı sanıyorsunuz?

Kazanmanın olduğu gibi kaybetmenin de bir nezaketi var.