Sağdan soldan kiminle konuşsam 31 Mart İstanbul seçimleri için kullandıkları ifade "bıçak sırtı" oluyor.

Yarışın iki favori adayı Murat Kurum ve mevcut başkan Ekrem İmamoğlu şimdilik birbirlerine sonucu fotofinişin belirleyeceği mesafedeler.

Ancak süre, sempatisini artırma fırsatı olan Kurum'un lehine işliyor. Şehircilik Bakanlığı dönemindeki performansı, deneyimi ve siyasi polemiklerle gündeme gelen bir isim olmaması avantajları.

Zaman, 2019 seçimlerinde "tanınmamanın avantajını" kullanan ancak geçen 5 yılda epeyce yıpranan İmamoğlu'nun ise aleyhine geçiyor.

Daha da önemlisi, bu sefer İmamoğlu'nun arkasında blok bir destek yok.

2019 seçimlerini kazanmasında payın büyüğüne sahip olan İyi Parti, İstanbul'dan Buğra Kavuncu'yu aday gösterdi.

Geçen seçimlerde İmamoğlu'nun aldığı oyda ciddi katkısı olan DEM de bu kez Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile yarışacak.







Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Kavuncu'nun şu an için İstanbul'da afiş bile asmamasının kampanyaya asılmayacaklarının göstergesi olduğunu söylüyor.

Tabanında İyi Parti'nin aday çıkarmasıyla ilgili yüzde 70'lere varan bir destek ölçtüklerini anlatan Daşdemir, partinin oylarının blok halinde İmamoğlu'na gitmeyeceği, Kavuncu'nun yüzde 1-2 civarında oy alacağı görüşünde.

DEM'e gelince... Kandil'in Başak Demirtaş'ın adaylığını veto etmesinin ardından aday gösteren parti, şu an kendi içinde gerçek bir kampanya yapıp yapmamayı tartışıyor. Henüz bir karar baskın gelmiş değil.

GENAR'dan İhsan Aktaş, Başak Demirtaş'ın adı geçtiğinde ilk okumalarda İstanbul'da yüzde 8'lik bir oranı gördüklerini ve bunun yüzde 13'e tırmanmasının zor olmadığını anlatıyor.

Partinin geçen seçimlerde CHP ile ittifak yaparak kentteki yüzde 12'lik oyunu yüzde 7'ye kadar düşürdüğünü söyleyen Aktaş, partinin varlığını koruma refleksi gösterebileceğinin altını çiziyor.

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YENİDEN REFAH VE AZMİ KARAMAHMUTOĞLU FAKTÖRÜ

İstanbul seçimlerini etkileyecek unsurlardan Yeniden Refah Partisi, İstanbul adayı olarak Mehmet Altınöz'ü açıkladı. Altınöz aileye yakın bir isim. Necmettin Erbakan Vakfı'nın yöneticilerinden. Fatih Erbakan'ın ablası Elif Erbakan'ın da eşi.

Baskın bir siyasi figür olmayan Altınöz'ün, partisinin şehirdeki yüzde 3'lük potansiyeli civarında bir oy alabileceği tahmin ediliyor.







Zafer Partisi'nin İstanbul adayı Azmi Karamahmutoğlu ise bu seçimlerde kilit rol oynayacak.

O da tıpkı Başak Demirtaş gibi, aday gösterildiği partinin oylarını aşma potansiyeline sahip bir isim.

Danıştığım kamuoyu araştırmacıları, oyunun yüzde 4-5 civarında seyrettiğini söylüyorlar. Ciddi bir oran.

İyi Parti'de aradığını bulamayan ya da CHP'nin göçmen politikalarını nahif bulan genç seçmenin tercihi Karamahmutoğlu olabilir.

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PUTİN DAHA NE DESİN?

Tucker Carlson'ın Kuzey Akım boru hatlarını kimin havaya uçurduğuna dair sorusuna "Kesinlikle siz" diyen Putin, açıkça CIA'nın adını andı. "Biliyorsunuz, böylesi durumlarda, çıkarları olan birini arayın derler. Ancak bu durumda, sadece çıkarları olan biri değil, böyle bir eylemi yapabilme yetenekleri olan birini de aramalıyız. Çünkü bu işten çıkarı olan çok kişi olabilir ama hepsi Baltık Denizi'nin dibine batma ve bu patlamayı gerçekleştirme kabiliyetine sahip değildir" ifadelerini kullandı.

Bu sabotaj sonucu ekonomileri darboğaza giren AB ülkelerinin daha ne duymaları gerekiyor?

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MÜJDE, AVRUPALI OLUYORUZ!

2023 yılında nüfus artış hızımız yüzde 0.1'e kadar düştü.

Toplam doğurganlık hızı da nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.10'un altında, 1.5 seviyesinde.

Bu veriler açıkça, rekabette en önemli avantajımız olan genç nüfusa artık sahip olmadığımızı gösteriyor. Hızla yaşlanıyoruz.







TÜİK verilerinden yapılan derlemeye göre, 65 yaş ve üzeri nüfus, 2023'te 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10.2'yle cumhuriyet tarihi boyunca ilk kez çift haneye çıktı.

1935'te bu oran yüzde 3.9, 2000'li yıllarda ise yüzde 5'lerdeydi.

Yaşlılık, 70 yıllık serüvenimizde Avrupalılaştığımız nadir konulardan.

Üzüm üzüme baka baka kararırmış.