Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz "Erdoğan yeni oyun kuruyor" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı'nın 2028 sonrasına odaklandığını anlatıyordu.

Seçimlerden yeni çıktık. Birkaç ay sonraki yerel seçimlerin ardından uzun süre sandık yok.

Erdoğan kendisiyle yarışırken rakipleri ise Mayıs'taki seçim hezimetinin ardından umut verici bir özeleştiri sürecini işletemeden yoluna devam ediyor.

CHP'nin başına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tek farkı yaşı olan Özgür Özel geldi.

İyi Parti derseniz, kaça bölüneceği belli değil.







HDP sıkıştığı alandan çıkamıyor.

Diğerlerinin adını bile anmaya lüzum yok.

Muhalefet medyası ise tüm inandırıcılığını kaybetti.

Durum öylesine umutsuz ki, muhalif seçmen desteklediği cephe kazanmadığı için duacı.

Görünen o ki, Erdoğan bir beş yıl daha tek kale oynayacak.

***



UĞUR BEY YİNE HIZIR GİBİ YETİŞTİ!

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin müjdeyi patlattı. Dün bütün gazetelerde "Uğur Şahin tarih verdi... Önce korona şimdi de kanser aşısı!" diye haberdi.







MRNA aşılarının sonuçlarına dair henüz sağlıklı bir değerlendirme yapılamamışken bu neyin telaşı diyeceğim ama... Belli ki pandemiden sonra yoğunlaşan kanser vakalarını fark etti.

***



TABİİ CANIM, KÜLTÜR BAKANLIĞI NİYE VAR Kİ?

Kendisine konser teklifi yapılmadığından yakınan Fazıl Say bir video çekmiş. Ne kadar rağbet gören bir sanatçı olduğunu anlattıktan sonra şöyle söylüyor:

"Kültür Bakanı'na sesleniyorum yani bunların düzelmesi lazım. Düzelmesi lazım yani. Fazıl Say'ın her yıl gelip iki kere Ankara'da, iki kere İstanbul'da çalmam lazım yahu."







Bakanlık Say'ın iddialarına cevap vermiş. Mealen "Çağırıyoruz, mazeret bildirip gelmiyorsunuz" demişler.

Ama olmaz arkadaşlar. Gerekirse kolundan tutup getireceksiniz, konser verdirteceksiniz? Kültür Bakanlığı Fazıl Say'a her sene İstanbul'da iki, Ankara'da iki konser de verdirmeyecekse niye var?

Devlet ,Say'a konser verdirmeye mecbur değil mi?

Fazıl Bey'in de uzun uzun vurguladığı gibi, bugün bir Fazıl Say kolay mı yetişiyor Allah aşkına!

***



FOTOĞRAFINIZA BAKARSAK SİZ DE NORMAL GÖRÜNÜYORSUNUZ İLAY HANIM

1969'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa kentinde doğan, T.C., KKTC ve Avusturalya vatandaşı olan İlay Aksoy Türkiye'deki yabancı düşmanlığının yükselen yıldızlarından.

DP'ye geçmeden önce İyi Parti'nin Fatih Belediye Başkan adaylığı için uğraştığını hatırlıyorum. Her yanı "Suriyelileri göndereceğiz" afişleriyle donatıyordu. Yolda gördüğü "yabancıların" fotoğraflarını çekip paylaşmak gibi hobileri vardı.







Şimdilerde faşist güruh arasında Arap nefretinin yeni nesnesi Filistinliler olduğu için o da alan değiştirmiş. Yıkılmadık hastanesi kalmayan Gazze'den tedavi için Türkiye'ye getirilen çocukları gerçekten hastalar mı diye sosyal medyada muayene ediyor.

Dün de Filistin'den getirilen çocukların bir fotoğrafını yayınlayıp atına şu notu iliştirmişti:

"Bu insanlar kanser hastaları mı şimdi?"

Aksoy'un bir kanser hastasından beklentisi nedir? Kanser hastaları gülümseyemez mi? Fotoğraf üzerinden gözle muayene etmeyi hangi tıp fakültesinde öğrenmiştir?

Ayrıca fotoğrafınıza bakınca siz de "normal gibi" görünüyorsunuz İlay Hanım. Aklınızı esir alıp sizi hasta eden nefretiniz, yabancı düşmanlığınız hiç belli olmuyor.