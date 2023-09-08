Hasan Cemal, Meral Akşener'in Avrupa şampiyonu olan Kadın Milli Voleybol Takımı'nı kutlamasını "Cumhuriyet devrimi olmasaydı bu olmazdı, unutmayın" notuyla paylaşmış.

Bu söylediğini kanıtlayabilir misin hocam?

Bize kadın spor takımlarının başarıları ile yönetim biçimleri arasındaki bağlantının resmini çizebilir misin mesela?

Sana göre İngiltere'deki, Norveç'teki, İspanya'daki kadın sporcuların "istenilen başarıyı" yakalayamamaların sebebi de krallıkla yönetilen ülkelerde yaşıyor olmaları mı?

İranlı kadın sporcuların son dönemlerdeki başarılarının sebebi de kralı devirip cumhuriyeti kuran Humeyni devrimi mi?

Kusura bakma ama ciddiyim, şaka yapmıyorum.







Zira gardırop Atatürkçülüğünün, darbelerle ülkeyi soyanlara, az gelişmişliğe mahkûm edenlere kılıf olduğunu sizlerden öğrendik desem yeridir. Seri halinde çıkardığın özeleştiri kitaplarını satır satır okuduk.

Dolayısıyla biz bizeyiz ve bence boş yapıyorsun.

Ama vasatlaşmanın, Uğur Dündar'ı aratmayan yazılar kaleme almanın bir sebebi olmalı mutlaka.

Umarım yine liberalliğin, özgürlükçülüğün geçer akçe olmadığını, yükselen dalgayı görüp yaptığın bir manevradan bahsediyoruzdur.

Yoksa, bir dönem Birikim'de, Radikal'de sivilliğin kitabını yazıp şimdilerde seçilmiş cumhurbaşkanına darbe imalarıyla parmak sallayacak seviyeye gelen Murat Belge gibi yaş durumundan kaynaklı bir katılaşmayla mı karşı karşıyayız?

Hani Aziz Nesin, "Yaşlandıkça sert yerlerim yumuşadı, yumuşak yerlerim sertleşti" diyordu ya, o hesap.

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GIDA ENFLASYONU



Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, hükümetin "Orta Vadeli Plan'ın arkasındayız" mesajı verdiğini söylüyor.

Ne yalan söyleyeyim, şaşırmadım. Zira hükümetin kendi planı.

Ancak gıda enflasyonuna baktığımda bazı bakanlıkların ekonomi yönetimiyle senkronizasyonunda sorun var gibi görünüyor.







Baksanıza dünyada gıda fiyatları düşerken bizde rekor kırıyor. Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada 10'uncu sırada olan bir ülkede bu durumun ekonominin dengeleri ve işleyişi dışında bir soruna işaret ettiği ortada değil mi?

Kabine yeni sayılır. İlgili bakanlıkların bu konudaki projeleri nelerdir duymak, vatandaş olarak tedbirlere biz de destek vermek istiyoruz.

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NEYE İNANDIRABİLİRSİN Kİ



Mustafa Varank başkanlığındaki heyet, bazı CHP ve İyi Parti milletvekillerine Togg fabrikasını gezdirmiş.

Onlar da gözleriyle görmüşler, inanmışlar. Evet, Togg diye bir araba varmış, söylendiği gibi şahaneymiş. Gemlik'teki o koca fabrikada üretiliyormuş.

Şahitlik etmişler.







Tek kelimeyle absürd. Ama ne yapalım...

Koca koca insanların trafikte Togg'u gören gözlerine değil, ilgi müptelası gazetecilerin "İtalya'dan gemiyle getiriyorlar" türündeki deli saçmalarına inanmaya meyilli oldukları bir atmosferde yaşıyoruz.

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ÖZLÜ SÖZ



İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Bize göre kazanılamayan seçim kaybedilen seçimdir" demiş.

Çok iddialı bir önerme değil mi?

Allah bilir şimdi size göre kazanılan seçim de kaybedilmeyen seçimdir Müsavat Bey...

Eminim bu tür başka marjinal görüşleriniz de vardır, lütfen bizleri mahrum bırakmayın.

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BHARAT DA NE BİLEYİM BAHARAT GİBİ



Hintliler ülkenin adını değiştirmeyi tartışıyorlar. Bharat'ı düşünüyorlarmış. "India" tanımı çok daha eskilere dayansa da Hindistan adının ülkenin sömürge dönemini anımsattığını öne sürüyorlar. Hatta G-20 zirvesinin davetiyelerinde Bharat Cumhurbaşkanlığı ifadesini kullanmaya başlamışlar bile.







Muhaliflerse Hindistan adının marka değerini hatırlatıp öneriye karşı çıkıyorlar.

Bence de Bharat çok hafif kalıyor.