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MELİH ALTINOK
Muhalif seçmenin ruh hâli

Muhalif seçmenin ruh hâli

22.07.2023, Cumartesi

6'lı Masa'ya "kumar masası" dendiğinde kızıyorlardı.
Bu takımla Erdoğan'ı sittin sene yenemezsiniz diye uyarana yandaş diye söyleniyorlardı.
28 Mayıs seçimlerinin ardından, bozuldukları, inkâr ettikleri ne kadar söylem varsa tekrarlamaya başladılar. Üstelik misliyle...
İki ayda "Kumar ne kelime, ihanet masasıymış" diye bağıracak seviyeye geldiler.



Daha da fenası uğruna eşini, dostunu, akrabasını sildikleri cumhurbaşkanı adayına "İyi ki seçilmemiş" diye veryansın ediyorlar.
Küskünlüklerini, hayal kırıklığına uğradıklarını gizleyemiyorlar.
İşleri kolay değil. Kaybetmenin illaki bir iç muhasebesi olacak. Ama ruh sağlıkları için işe olumlu tarafından da bakmaları gerekli.
Örneğin, iktidara kendileri gibi intikam çığlıkları atan, eşiktekinden beşiktekine yargılama vaat eden, ipini kimin tutuğu belirsiz bir koalisyon gelmedi.
Arada hayat pahalılığından bahsedip "Nasıl olsa bizim tuzumuz kuru, AKAPE'liler düşünsün" diyen de kendileri. Bu şımarıkça tepkilerle siyaseten tabutlarına son çivileri çakıyor olsalar da hayatlarına kaldıkları yerden devam ediyorlar işte...
Ve bence en önemlisi, 20 yıldır mahkûm edildikleri muhalefeti işgal etmiş oligarşiden kurtulma fırsatına hiç olmadığı kadar yakınlaştılar.

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LİMON SANDIĞI MI?
Kemal Kılıçdaroğlu son röportajında diyor ki:



"Gelsinler şimdi sandığı koysunlar, seçim yapsınlar, boyunun ölçüsünü alsınlar. Neden yapmıyorlar?"
Sizce ne sandığından bahsediyor olabilir?

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TEK CAN SİMİDİ CHP GENEL BAŞKANLIĞI
Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu ile anlaşıp masada Meral Akşener'e pusu atan Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la da gizli bir protokol yaptığı ortaya çıktı.
İyi Parti isyanda...
Yalnızca onlar değil CHP'lilerin oylarıyla Meclis'e giren partilerin yöneticileri de "aldatıldıklarını" ilan ediyorlar. DEVA Genel Başkan Yardımcısı "Namussuz" imalarında bulunurken, Gelecek Sözcüsü "İyi ki kaybetmişiz" diyor.
Akademisyen Mesut Yeğen'in "Soylu'dan Özdağ'a geçiş yapacakmışız. Ne vizyon, ne tutarlılık ama" şeklindeki serzenişi de HDP çevrelerinin hissiyatını çok iyi yansıtıyor.
Böyle bir ortamda muhalefetin seçmenine, 2019 seçimlerindeki gibi Kılıçdaroğlu liderliğinde bir fiili ittifak çağrısı yapması hiç de kolay görünmüyor.
İmamoğlu'nun işini gücünü bırakıp CHP Genel Başkanlığı'nı almak için internette darbe toplantıları yapması boşuna değil.... Kemal Bey'in onca olan bitene rağmen İmamoğlu'nun belediye başkanı adaylığında ısrarcı olması da...

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KELEK HABER
Emekli gazetesi Sözcü'den Ahmet Kaya isimli muhabirin haberi:
"AKP'li belediyenin kavunları kelek çıktı. Şahinbey Belediyesi'nin hibe adı altında dağıttığı fidelerden yetişen kavunlar tatsız tuzsuz çıktı."

***


ZATEN BİNEMİYORDUK
İstanbul'da sarı taksimetreye zam yolda. İndi bindi en az 75 TL olacakmış. Taksiciler Odası daha fazlasını talep ediyormuş.
Sosyal medyada insanlar "Taksi hayal oldu" diyorlar.



Zaten epeydir öyle değil miydi?
İstanbul'da en son ne zaman bir taksiye binebildiniz?

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